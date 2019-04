Scholz-Ministerium: Zuschläge bei Grundsteuer keine Mehrbelastung

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will den größten deutschen Städten einen Zuschlag ermöglichen, um so bei der Grundsteuer gute und schlechte Wohnlagen berücksichtigen zu können.



Betroffen seien Städte mit mehr als 600 000 Einwohnern. Wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte, bedeutet dieser Zuschlag keine "spezifische Mehrbelastung" von Metropolen. "Wir setzen hier eine klare Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts um, dass die Grundsteuer auf Grundlage realitätsgerechter Werte erfolgen muss." Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Grundsätzlich soll für Kommunen die durchschnittliche Miete als ein zentraler Richtwert für die Grundsteuer gelten. Mit dem Zuschlag von zehn Prozent der Durchschnittsmiete solle für die größten deutschen Städte die Möglichkeit geschaffen werden, auf gute und schlechte Wohnlagen zu reagieren. Das den Kommunen zustehende Gesamtaufkommen der Grundsteuer von 13 bis 15 Milliarden Euro im Jahr soll dadurch nicht durch die Hintertür erhöht werden. Allerdings kann es innerhalb dieser Städte zu unterschiedlichen Bewertungen von Immobilien kommen.

Das Ministerium erklärte weiter: "Gerade in Großstädten gibt es eine erhebliche Bandbreite der tatsächlich vereinbarten Mieten." Der rechnerische Zuschlag von zehn Prozent betreffe in diesen Städten (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf) nur Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Bodenrichtwert von über 1800 Euro und bei Mietwohngrundstücken mit einem Bodenrichtwert von über 3600 Euro. "Weil Kommunen durch eine entsprechende Anpassung des Hebesatzes reagieren können, kommt es zu keiner höheren Steuerbelastung der Bürgerinnen und Bürger", so das Ministerium./rm/DP/jha