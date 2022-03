Scholz: Keine radioaktive Strahlung nach Brand auf Atomkraftwerk-Gelände

BERLIN (dpa-AFX) - Der Brand auf dem Gelände von Europas größtem Atomkraftwerk in der Ukraine hat nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz nur ein Verwaltungsgebäude betroffen. Es sei nicht zu einem Austreten radioaktiver Strahlung gekommen, sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Schwielowsee bei Potsdam. "Es zeigt aber, wie gefährlich die Situation ist. Kriege führen immer dazu, dass Zerstörungen angerichtet werden, wo sie vielleicht auch keine der Kriegsparteien wirklich vorhat, aber die trotzdem ihre schrecklichen Auswirkungen haben können." Deswegen sei es wichtig, solche Eskalationen zu vermeiden.

Scholz hatte zuvor mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Der hatte öffentlich von einem gezielten Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja durch russische Panzer gesprochen. "Europa muss jetzt aufwachen", sagte er in einer am Freitag bei Telegram veröffentlichten Videobotschaft. Er erinnerte auch an die Atomkatastrophe in Tschernobyl 1986. "Gerade jetzt beschießen russische Panzer die Reaktorblöcke", sagte Selenskyj.

Auch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien hatte mitgeteilt, dass es bisher keine Berichte über eine erhöhte radioaktive Strahlung gebe./mfi/DP/eas