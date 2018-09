Scholz bei Haushaltsdebatte: Treffen Vorsorge für bessere Zukunft

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht Deutschland mit den Haushaltsplänen für das kommende Jahr gut aufgestellt.



"Dieser Bundeshaushalt und die Entscheidungen, die diese Bundesregierung getroffen hat, tragen dazu bei, dass wir zuversichtlich nach vorne gucken können und dass wir unser Leben besser machen in diesem Land und Vorsorge treffen für eine bessere Zukunft", sagte der SPD-Politiker am Dienstag im Bundestag zum Auftakt der mehrtägigen Haushaltsdebatten.

"Das ist ja doch etwas ganz Merkwürdiges", sagte Scholz. Gerade in den reichsten Ländern der Erde schwinde bei vielen die Zuversicht. Die Politik müsse dazu beitragen, dass die Menschen mit Optimismus in die Zukunft blickten. In seiner mehr als halbstündigen Rede verwies Scholz unter anderem auf geplante Entlastungen für Familien, Anreize für den Wohnungsbau und zur Eindämmung steigender Mieten sowie geplante Personalaufstockungen bei den Sicherheitsbehörden./hrz/DP/jha