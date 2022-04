Scholz: Bundesregierung unterstützt Moldau mit 50-Millionen-Kredit

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung unterstützt die wegen der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unter Druck stehende Republik Moldau mit einem ungebundenen Kredit in Höhe von 50 Millionen Euro. Dies habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entschieden, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag zu einer internationalen Unterstützer-Konferenz in Berlin für die ehemalige Sowjetrepublik an der Grenze zur Ukraine mit.

Mit dem Kredit wolle die Bundesregierung dem Land finanzielle Unterstützung zukommen lassen, das sich politisch und finanziell, aber insbesondere auch durch die hohe Zahl aufgenommener Flüchtlinge und gestiegener Energiekosten enormen Herausforderungen gegenübersehe, erklärte Hebestreit. "Kein Land hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl bislang mehr Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen als die Republik Moldau", betonte er./bk/DP/eas