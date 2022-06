Scholz zu Besuch in Litauen

VILNIUS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Dienstag zu einem Besuch in Litauen eingetroffen. Der SPD-Politiker wurde in der Hauptstadt Vilnius von Staatspräsident Gitanas Nauseda empfangen. Anschließend stand ein Treffen mit den Regierungschefs aller drei baltischen Staaten auf dem Programm. Dazu zählen neben Litauen auch Lettland und Estland. Für Scholz ist dies seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor mehr als drei Monaten der erste Besuch in einem Nato-Land, das an Russland grenzt und sich durch die Atommacht besonders stark bedroht fühlt.

Auf dem Programm steht auch eine Begegnung mit Bundeswehrsoldaten, die in Litauen zur Sicherung der Nato-Ostflanke stationiert sind. Bei einem Gipfeltreffen der Militärallianz Ende des Monats in Madrid wird es auch darum gehen, ob die Truppen an der Ostflanke des Bündnisses noch einmal aufgestockt werden. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte dafür im April bei einem Besuch in Litauen schon einen "substanziellen Beitrag" Deutschlands zugesagt. In Litauen sind derzeit 1000 deutsche Soldaten stationiert.