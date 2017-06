Scholle IPN stellt seine 25-millionste Bag-In-Box-Verpackung für Motoröl her

Northlake, Illinois (ots/PRNewswire) - Scholle IPN, einWeltmarktführer bei flexiblen Verpackungslösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es bei der Produktion seiner flexiblen Verpackung fürMotoröl einen wichtigen Meilenstein passiert hat. Seit der Einführungdes Produkts im Jahr 2008 hat Scholle IPN 25.000.000 Stück seinerpreisgekrönten Verpackung ausgeliefert, und zwar hauptsächlich anÖlwechselstationen und andere stationäre Betriebe, die Ölwechsel alsServiceangebot bereithalten."Wir waren von Anfang an zuversichtlich, dass diese Produktreiheihren Weg finden würde. Es war wirklich die richtige Entwicklung fürein Marktsegment, das nach Innovationen gelechzt hat", sagte FrankRice, Leitender Geschäftsmanager bei Scholle IPN. "Der Markt hat nacheiner intelligenten Lösung gesucht, mit der Großverpackungen fürMotoröl auch in den Situationen besser eingesetzt werden können, wonormalerweise Quart-Behälter verwendet werden. Wir haben seit denAnfangsjahren daran gearbeitet, die wichtigsten Anforderungen - denLagerbestand im Blick behalten, Abfall weitestgehend vermeiden undeinen schnelleren Service anbieten - zu erfüllen. Seitdem sind wirdazu übergegangen, bei der Integration der Verpackung mit einerbesseren Dosierungstechnik zu helfen, und haben eine Vorrichtung zurSchnellbefüllung entwickelt, die speziell für diese Marktlösungausgelegt ist. Unsere Kunden wissen unsere Fähigkeit zu schätzen,eine Komplettlösung zu entwickeln, von der Beschichtung über denPackmitteleinsatz bis hin zur Befüllung."Lani Craddock, Vice Presient des Bereichs Marketing undGeschäftsentwicklung bei Scholle IPN sagte im Hinblick auf diesenMeilenstein: "Wir haben eine lange Tradition als Vorreiter beieinzigartigen und werthaltigen flexiblen Verpackungslösungen, und aufdiese sind wir besonders stolz. Wir arbeiten hart an der Entwicklungvon Lösungen, die unseren Kunden dabei helfen, ihre Produkte aufsichere, natürliche, wirtschaftliche und nachhaltige Weiseauszuliefern. Und was den Markt für Kfz-Betriebsflüssigkeiten angeht,treffen wir immer den richtigen Ton. Wir arbeiten eng mit unserenKunden zusammen, damit wir deren Möglichkeiten besser verstehen, undwir können mit unseren Entwicklungen schnell reagieren, was zu einemgrundsätzlichen Wandel beigetragen hat, wie die Leute ihr Motorölwechseln. Genau das ist es, was uns bei unserer Arbeit Spaß macht.Kunden dabei zu helfen, erfolgreich zu sein - darum kommen wir jedenTag zur Arbeit. Auf diesem Weg sind unsere Kunden mit ihrenVerpackungen für ihre Bemühungen bereits viele Male mit Preisenausgezeichnet worden, wie beispielsweise: mit dem Preis fürInnovationen der Popular Mechanics Editor's Choice Awards, demAmeristar Award, dem Walmart Sustainability Award, dem 3MSustainability Award, dem WorldStar Award, und dem DuPont Award fürInnovationen bei Verpackungen."Scholle IPN wird auf dem Herbsttreffen des Petroleum PackagingCouncil in Washington DC im August und auf der Pack Expo in Las Vegasim September dabei sein. Weitere Informationen zu der einzigartigenflexiblen Verpackungslösung des Unternehmens für den Markt fürKfz-Betriebsflüssigkeiten erhalten Sie unterhttp://www.scholleipn.com/non-food/automotive-fluids/.ÜBER SCHOLLE IPNScholle IPN ist ein Weltmarktführer bei flexiblenVerpackungslösungen für Bag-in-Box, Beutel, Komponenten,Packmitteleinsätze, Anschlüsse und Befüllungsvorrichtungen. Mit einervertikal integrierten Produktionskette, die sich über fünf Kontinenteerstreckt, ist Scholle IPN in der Lage, bessere Verpackungslösungenfür Kunden, die wiederum ihren Kunden jedes Jahr einhundertMilliarden Essens- und Getränke-Portionen sicher, natürlich,wirtschaftlich und nachhaltig bereitstellen, zu entwerfen, zuproduzieren und auszuliefern. www.scholleipn.comPhoto - http://mma.prnewswire.com/media/519790/ScholleIPN_automotive_oil_BIB_25_million.jpgPressekontakt:Ryan BalockLeiter des Bereichs Global Marketing Communications200 West North AvenueNorthlakeIL 60164USATelefon: +1-708-836-3641E-Mail: ryan.balock@scholleipn.comOriginal-Content von: Scholle IPN, übermittelt durch news aktuell