Scholle IPN kündigt eine neue Reihe von befestigten Verschlüssen für Verpackungen an, die mehr Nachhaltigkeit bieten

Northlake, Illinois (ots/PRNewswire) -Scholle IPN, ein weltweit führender Anbieter von flexiblen Verpackungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Reihe von befestigten Verschlüssen für flexible Schlauchverpackungen entwickelt hat, deren Schwerpunkt auf dem Design für die Kreislaufwirtschaft liegt.Mit dieser Entwicklung hilft Scholle IPN seinen Kunden, den nächsten Schritt auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu gehen. Durch die Einführung der befestigten Verschlüssen müssen Verbraucher und Hersteller nicht mehr befürchten, dass der Verschluss verloren geht, sondern er wird zusammen mit der Verpackung recycelt. Diese neue Produktlinie entspricht auch der EU-Richtlinie über die Verwendung von Einwegkunststoffen.Ross Bushnell, Präsident und CEO von Scholle IPN, erklärte: "Das Team von Scholle IPN konzentriert sich ausschließlich auf das nachhaltige Verpackungsdesign für flexible Flüssigkeitsverpackungen. Wir gehen an jedes Projekt mit dem Ziel heran, bei allem, was wir produzieren, Abfall und übermäßiges Ausgangsmaterial zu vermeiden." Bushnell fuhr fort: "Mit weniger mehr zu erreichen ist der Kern dessen, was wir sind."Tony Bloedt, Director of Global Fitment Development, sprach über den Prozess, der hinter der Produktlinie der befestigten Verschlüssen steht: "Scholle IPN war in seiner gesamten Geschichte ein Pionier im Bereich der flexiblen Verpackungen, und das ist auch hier nicht anders. Wir wollten nicht nur Verpackungen entwerfen, die den EU-Vorschriften entsprechen, sondern auch sicherstellen, dass diese Verpackungen so gestaltet sind, dass die Umweltbelastung während des gesamten Lebenszyklus des Produkts verringert wird. Mit unserer neuen Technologie für befestigte Verschlüsse können die Verbraucher eine leichter zugängliche, ergonomischere Erfahrung machen, während die Konsumgüterhersteller einen weiteren Schritt in Richtung einer wahrhaft kreisförmigen Zukunft machen."Die Lösungen mit befestigten Verschlüssen von Scholle IPN beseitigen lose Komponenten, die andernfalls nicht in den Recyclingstrom gelangen würden, und bieten gleichzeitig ein kindersicheres Design und verbesserte Ergonomie. Diese neue Ausstattungslinie lässt sich in zwei verschiedene Produktfamilien einteilen: LinkCap(TM) und FlipCap(TM), und eignen sich für vorgefertigte, hybride und horizontale Form-Füll-Siegel-Anwendungen im Ambient-, Hot-Fill- oder Retort-Verfahren.Weitere Informationen über das Angebot von Scholle IPN für befestigte Verschlüsse finden Sie unter https://www.scholleipn.com/tethered-fitments-offer-added-sustainability-for-flexible-packaging (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3290159-1&h=3616018441&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3290159-1%26h%3D2178651382%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scholleipn.com%252Ftethered-fitments-offer-added-sustainability-for-flexible-packaging%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scholleipn.com%252Ftethered-fitments-offer-added-sustainability-for-flexible-packaging&a=https%3A%2F%2Fwww.scholleipn.com%2Ftethered-fitments-offer-added-sustainability-for-flexible-packaging).INFORMATIONEN ZU SCHOLLE IPNScholle IPN ist ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für flexible Verpackungen: Folien, Ausrüstungen und Geräte für Bag-in-Box und Pouches. Mit einem ganzheitlichen Ansatz für Verpackungslösungen ist Scholle IPN in der Lage, in kürzester Zeit einzigartige Lösungen für Konsumgüterhersteller auf der ganzen Welt zu entwickeln, herzustellen und zu liefern. www.scholleipn.com