Schokohersteller Barry Callebaut legt kräftig zu

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltgrößte Kakao- und Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat im vergangenen Geschäftsjahr so viel verkauft wie noch nie.



Getrieben insbesondere von einer hohen Nachfrage in Schwellenländern kletterte der Absatz in den zwölf Monaten bis Ende August um 6,3 Prozent auf 2,04 Millionen Tonnen, und damit erstmals über die Marke von zwei Millionen Tonnen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Zürich mitteilte.

Da die Rohstoffpreise rückläufig waren, legte der Umsatz nicht so stark zu. Dieser sei um rund zwei Prozent auf 6,95 Milliarden Franken (6,1 Mrd Euro) gestiegen. Unter dem Strich verdiente der Konzern 357 Millionen Franken, das waren 27 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Aktionäre sollen mit einer um ein Fünftel auf 24 Franken je Aktie erhöhten Dividende davon profitieren. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Barry-Callebaut-Anteilsscheine legten um knapp vier Prozent auf 2058 Franken zu.

Barry Callebaut ist mit seinen 11 500 Mitarbeitern nach eigenen Angaben der führende Hersteller von Kakao- und Schokoladenprodukten. Der Konzern sei mit seinen 60 Fabriken an rund einem Viertel der Kakao- und Schokoproduktion weltweit beteiligt. Der Großteil des Geschäfts besteht dabei aus der Zulieferung an Großkunden wie Nahrungsmittelhersteller oder Hotelketten. Es gibt aber auch eigene Marken wie Bensdorp oder Van Houten./zb/tav/mis