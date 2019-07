Schöttler erwartet Rand-Bebauung am Tempelhofer Feld

Berlin (ots) - Die Bürgermeisterin des Berliner BezirksTempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD), erwartet, dass dasTempelhofer Feld an seinen Rändern bebaut wird.Auf rbb 88.8 sagte sie am Dienstag, das Thema müsse wiederdiskutiert werden. Sie sei felsenfest davon überzeugt, dassspätestens in zehn Jahren die Ränder moderat bebaut sein werden.Schöttler sprach von einem Mix aus Wohnen und Gewerbe. Auch einSportplatz mit einem Rasenfeld würde dort wunderbar hinpassen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell