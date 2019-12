Schönheits- und Haushaltspflegemittel mit stabilem Wachstum (FOTO)

Frankfurt (ots) - Ein gepflegtes Äußeres und ein wohnliches Zuhause sindVerbrauchern in Deutschland nach wie vor viel wert: Der auf das laufende Jahrhochgerechnete Gesamtwert der verkauften Produkte der Schönheits- undHaushaltspflege liegt mit 18, 9 Milliarden Euro 1,5 Prozent über dem im Jahr2018 ermittelten Betrag. Schönheitspflegeprodukte verzeichnen ein Plus von 1,8Prozent, der Zuwachs im Bereich Haushaltspflege liegt bei 0,7 Prozent. Damitzeigt sich der Absatz von Produkten der Industrie im Jahresverlauf weitgehendresistent gegen den rückläufigen Trend in der wirtschaftlichen Gesamtentwicklungmit einem von der Bundesregierung prognostizierten Wachstum des deutschenBruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 Prozent.Wie in den Vorjahren leisten Kosmetika auch 2019 einen wichtigen Beitrag zurStärkung der Binnenwirtschaft, die sich im Umfeld einer nachlassendenGesamtkonjunktur als Stabilitätsanker erweist. Der private Konsum ist intakt unddamit auch die Nachfrage nach Shampoo, Deo, Lippenstift & Co. Gutes Aussehen,Pflege und den Ausdruck eines ganz persönlichen Stils ließen sich dieVerbraucherinnen und Verbraucher 14 Milliarden Euro kosten. Das sind 1,8 Prozentmehr als im Vorjahr.Nach der Hochrechnung des Industrieverbands Köperpflege- und Waschmittel aufBasis von Zahlen des Marktforschungsinstituts IRI Information Resources undeigenen Marktrecherchen zeigen die beiden umsatzstärksten Einzelkategorien derproduktbezogenen Auswertung wie schon im Vorjahr auch das stärkste Wachstum. FürHaut- und Gesichtspflegemittel gaben die Konsumenten 3,3 Milliarden Euro aus.Das sind 3,3 Prozent mehr als 2018. Haarpflegemittel erzielten 3,2 MilliardenEuro, ein Umsatzplus von 3,5 Prozent. Zulegen konnten außerdem die Mund- undZahnpflegemittel mit 1,6 Milliarden Euro (plus 1,6 Prozent). Dekorative Kosmetikverzeichnet mit 1,8 Milliarden Euro ein leichtes Plus von 0,3 Prozent.Zum Wohlfühlen zählt auch ein schönes Zuhause, dessen Pflege weiter im Trendliegt. Der Wert aller verkauften Haushaltspflegeprodukte stieg auf 4,8Milliarden Euro und damit um 0,7 Prozent. Universal-, Voll- undColorwaschmittel, die stärkste Einzelkategorie, lag mit 1,3 Milliarden Euro 1,8Prozent über dem Vorjahr, Reinigungsmittel kommen auf 1,1 Milliarden Euro (plus0,6 Prozent) und Geschirrspülmittel auf 779 Millionen Euro (plus 0,9 Prozent).Auch die Zahlen für den Export belegen den intakten Wachstumstrend der Branche:Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden 2019 Waren der Schönheits- undHaushaltspflege zu Endverbraucherpreisen im Gesamtwert von 10,1 Milliarden Euro(plus 7,7 Prozent) ausgeführt. Davon beläuft sich der Umsatz mitSchönheitspflegeprodukten auf 7,8 Milliarden Euro oder plus 9,1 Prozent,Haushaltpflegeprodukte erzielen 2,4 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 3,5Prozent entspricht.Die Mitgliedsunternehmen des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittelbleiben trotz des eingetrübten konjunkturellen Gesamtbilds optimistisch für ihreweitere Geschäftsentwicklung. Wie eine Mitgliederbefragung zur wirtschaftlichenLage ergab, beurteilt die Hälfte der Unternehmen die zukünftige Marktentwicklungmit "gut" oder "sehr gut". Entsprechend groß ist auch aktuell die Bereitschaft,durch Investitionen die Weichen für die Zukunft zu stellen. Demnach planen 42Prozent der Befragten größere Investitionen oder haben sie bereits durchgeführt.Wie die Unternehmen weiter mitteilen, wollen sie damit ihre Innovationskraftstärken, neue Absatzkanäle entwickeln und die Weichen für profitables Wachstumstellen.IKW-Geschäftsführer Thomas Keiser: "Die Schönheits- und Haushaltspflege leisteteinen beachtlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilisierung. Wir sindzuversichtlich, dass wir diese Entwicklung auch zukünftig fortschreiben können.Für 2020 erwarten wir ein Wachstum von 1,5 Prozent."Pressekontakt:Karen KumposchtPublic Relations/Public Affairs ManagerinIndustrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am MainT +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / kkumposcht@ikw.org /www.ikw.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51480/4458601OTS: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)Original-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuell