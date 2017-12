Schönheits- und Haushaltspflege weiter auf hohem Niveau (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Verbraucher in Deutschland legen auch 2017 viel Wert aufGesichtspflege, Reiniger & Co. Die Konsumausgaben für Produkte ausden Bereichen Schönheitspflege und Haushaltspflege bleiben 2017insgesamt stabil und weisen nach Angaben des IndustrieverbandesKörperpflege- und Waschmittel (IKW) mit 18,2 Milliarden Euro einleichtes Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus.Kosmetika dienen dem Ausdruck der Persönlichkeit. Sie tragen zuWohlbefinden, Selbstsicherheit und Gesundheit bei. Entsprechend hochstehen die Produkte in der Gunst der Konsumenten: Über alleProduktgruppen hinweg gaben Verbraucher hochgerechnet auf dasGesamtjahr 2017 für Schönheitspflegemittel 13,6 Milliarden Euro aus.Das entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber 2016. Dabeizeigte die mit 3,1 Milliarden Euro umsatzstärkste Einzelkategorie derHaut- und Gesichtspflegemittel mit einem Zuwachs von 3,1 Prozent auchdas kräftigste Wachstum. Ebenfalls deutlich zur Wertsteigerungbeitragen konnten die Mund- und Zahnpflegemittel mit einem Anstieg um2,7 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro und die Bade- und Duschzusätzemit plus 2,5 Prozent auf 900 Millionen Euro. Rückläufig um 5,3Prozent waren hingegen Pre- und Aftershaves.Auch Putzen ist heute viel mehr als nur "Saubermachen" und erfülltdas Bedürfnis nach Übersichtlichkeit und Sicherheit in einer immerkomplexer werdenden Welt. Die Ausgaben für die Haushaltspflegebleiben mit 4,6 Milliarden Euro annähernd auf Vorjahresniveau (minus0,3 Prozent). Zulegen konnten hingegen die Reinigungsmittel um 0,9Prozent auf 1,1 Milliarden Euro und die Geschirrspülmittel, für dieKonsumenten 750 Millionen Euro und damit 0,4 Prozent mehr als imVorjahr ausgaben. Die Kategorie, die sich am schwächsten entwickelte,war mit einem Rückgang um 4,8 Prozent Fein- und Spezialwaschmittel."Schönheits- und Haushaltspflegeprodukte bleiben für denVerbraucher ein Garant für das gute Gefühl: Die Umsätze imstationären Handel halten sich auf dem hohen Niveau der Vorjahre", soChristoph Knoke, Managing Director vom Marketing-BeratungsunternehmenIRI Information Resources. Als besonders aussichtsreich bewertetKnoke den Online-Handel: "Die Umsätze im Online-Handel wachsen lautIRI E-Commerce Panel zweistellig. Hier liegt riesiges Potenzial fürdie Branche", erklärt Knoke.Wachstumschancen ergeben sich nach Einschätzung der Gesellschaftfür Konsumforschung auch durch die Tendenz der Verbraucher, ihr Lebenzunehmend durchzukomponieren: "Der Markt bleibt in Bewegung und dieAusbreitung des pointillistischen Lebensstils bietet großeMöglichkeiten", so Dr. Robert Kecskes, Senior Insights Director beider GfK.In die Zukunft blicken die IKW-Mitgliedsunternehmen optimistisch:Im Rahmen einer Mitgliederbefragung beurteilten 68 Prozent diezukünftige Marktentwicklung mit "gut" oder "sehr gut". "Wenn es umdie Nutzung von Wertpotenzialen geht, spielt Innovation eineherausragende Rolle - ein Bereich, in dem die im IKW vertretenenUnternehmen besonders stark sind", so Georg Held, Vorsitzender desIKW und Geschäftsführer von L'Oréal Deutschland. Das spiegelt sichauch in einer ausgeprägten Investitionsneigung wider: 62 Prozent derBefragten planen größere Investitionen oder haben sie bereitsdurchgeführt. Deutlich spürbar sind die positiven Aussichten auch beider Beschäftigung. Fast die Hälfte der Unternehmen sucht neueMitarbeiter oder hat vor Kurzem bereits das Team verstärkt.IKW-Geschäftsführer Thomas Keiser: "Unsere Industrie bleibt mit ihrerInnovationskraft und ihrem Gespür für Verbraucherwünsche ein Motordes privaten Konsums." Insgesamt erwartet der IKW für 2018 in denBereichen Schönheitspflegemittel und Haushaltspflegemittel eineweitere positive Entwicklung um zwei Prozent.Hinweis an die Redaktionen:Die gesamte Pressemappe finden Sie aufhttps://www.ikw.org/ikw/presse/ Weiteres Bildmaterial, unter anderemGrafiken zum Schönheits- und Haushaltspflegemarkt senden wir Ihnengerne auf Anfrage.Pressekontakt:Karen KumposchtPublic Relations/Public Affairs ManagerinIndustrieverband Körperpflege und Waschmittel e. V.Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am MainT +49.69.25561331 / F +49.69.237631 / kkumposcht@ikw.org /www.ikw.orgOriginal-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuell