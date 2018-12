Schönheits- und Haushaltspflege weiter auf Wachstumskurs (FOTO)

Frankfurt (ots) -Auf der IKW-Wirtschaftspressekonferenz am 6. Dezember hat derVerband seine Hochrechnung für den Inlands- und Exportumsatz derSchönheits- und Haushaltspflege-Industrie 2018 veröffentlicht:Ob Sonnencreme, Shampoo oder Waschmittel - für Produkte derSchönheits- und Haushaltspflege investieren Verbraucher inDeutschland im Jahresvergleich erneut mehr. Der auf das laufende Jahrhochgerechnete Gesamtwert der verkauften Produkte liegt mit 18,6Milliarden Euro 1,9 Prozent über dem im Jahr 2017 und auch über denaktuellen Schätzungen der Wirtschaftsinstitute für die Steigerung desdeutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP). In der SparteSchönheitspflege beträgt der Wertzuwachs 1,8 Prozent, der BereichHaushaltspflege meldet ein Plus von 2,1 Prozent.Kosmetika können auch 2018 ihren Stellenwert als Wachstumstreiberdes privaten Konsums in Deutschland und damit der Binnenwirtschaftinsgesamt bestätigen. Sonnenschutzmittel, Duschgel und Zahnpastazählen seit langem zu den Rennern an den Kassen des Einzelhandels undzunehmend auch auf den Check-Out-Seiten derVersandhandelsunternehmen. Pflege und Wohlbefinden, aber auch Stil,Selbstbewusstsein und persönlicher Ausdruck, den Kosmetika ihrenVerwendern bieten, lassen sich Verbraucher dieses Jahr 13,8Milliarden Euro kosten. Das entspricht einem Plus von 1,8 Prozentgegenüber dem Vorjahr.Die beiden umsatzstärksten Produktkategorien weisen nach derIKW-Hochrechnung auf Zahlenbasis von IRI Information Resources undIKW-Mitgliedsfirmen auch die höchsten Zuwachsraten aus: Der Wert derabgesetzten Haut- und Gesichtspflegemittel beläuft sich auf 3,2Milliarden Euro oder plus 3,3 Prozent gegenüber 2017.Haarpflegemittel erzielen 3,1 Milliarden Euro, was einem Plus von5,1 Prozent entspricht. Ebenfalls deutlich zur Wertsteigerungbeitragen konnten die Mund- und Zahnpflegemittel mit 1,6 MilliardenEuro (plus 2,2 Prozent).Dem Trend zur Aufwertung eines behaglichen, sauberen Zuhauses alsRückzugsort entspricht auch die positive Entwicklung derHaushaltspflegeprodukte. Mit 4,8 Milliarden Euro investierenVerbraucher in diesem Jahr 2,1 Prozent mehr in Reinigung und Pflegevon Wäsche, Geschirr, Böden und anderen Oberflächen. Universal-,Voll- und Colorwaschmittel erlösen 1,3 Milliarden Euro an den Kassenim Einzelhandel - ein Zuwachs von 4,5 Prozent, Reinigungsmittelkommen auf 1,1 Milliarden Euro (plus 1,4 Prozent) undGeschirrspülmittel auf 772 Millionen Euro (plus 3,1 Prozent).Zum positiven Gesamtbild trug auch der Export bei: NachIKW-Hochrechnung auf Basis der Angaben des Statistischen Bundesamteswerden 2018 Waren der Schönheits- und Haushaltspflege zuEndverbraucherpreisen im Gesamtwert von 9,5 Milliarden Euro (plus 3,1Prozent) ausgeführt. Davon beläuft sich der Umsatz mitSchönheitspflegeprodukten auf 7,2 Milliarden Euro mit einerSteigerung von plus 2,9 Prozent, Haushaltpflegeprodukte erzielen 2,3Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 3,6 Prozent entspricht.Im Jahr seines 50-jährigen Bestehens schauen dieMitgliedsunternehmen des Industrieverbands Körperpflege- undWaschmittel optimistisch in die nähere Zukunft:74 Prozent der Unternehmen beurteilen die zukünftigeMarktentwicklung mit "gut" oder "sehr gut". "Unsere Stärke ist dieNähe zu den Konsumenten. Wir entwickeln Produkte, die Verbraucher inihrem täglichen Leben begleiten, Wünsche erfüllen, zuSelbstbewusstsein und Lebensqualität beitragen. Das wird auch inZukunft der Schlüssel zu wirtschaftlichem Erfolg sein", so GeorgHeld, IKW-Vorsitzender. Entsprechend groß ist aktuell auch dieBereitschaft der IKW-Mitgliedsunternehmen, durch Investitionen dieWeichen für die Zukunft zu stellen.48 Prozent der Befragten erwarten größere Investitionen.IKW-Geschäftsführer Thomas Keiser: "Unsere Branche präsentiert sichzurecht selbstbewusst. Wir konnten unsere Prognose für 2018 erfüllenund blicken wieder zuversichtlich in die Zukunft. Für 2019 erwartenwir erneut ein Wachstum von zwei Prozent."Christoph Knoke und Meike Sommer von IRI Information Resourcessowie Dr. Robert Kecskes von der Gesellschaft für Konsumforschungpräsentierten auf der Pressekonferenz Zahlen und Trends zuKonsummarkt und Verbraucherverhalten. Die Unterlagen hierzu findenSie in der Pressemappe.Weiteres Bildmaterial sowie die gesamte Pressemappe können Siesich hier herunterladen: https://www.magentacloud.de/share/6.dsxcfo5rKontakt:Karen KumposchtPublic Relations/Public Affairs ManagerinIndustrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am MainT +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / kkumposcht@ikw.org /www.ikw.org / www.twitter.com/ikw_orgOriginal-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuell