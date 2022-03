Schönheit zum Trinken: PlantaCorp produziert Liposomaldrinks für Anbieter in der Slowakei

Hamburg (ots) -- Biotech-Startup stellt White-Label-Produkte für europäische Partner her- Kollagen und Hyaluron sowie Zink und Vitamin C als Schönheitsprodukte- Hohe Qualität und Bioverfügbarkeit der Pflanzenstoffe und VitamineDas Hamburger Biotech-Startup PlantaCorp etabliert sich am Markt für liposomale Nahrungsergänzungsmittel. Bei diesen Produkten können die Wirkstoffe vom Körper besonders gut aufgenommen werden, da die Vitamine und Pflanzenstoffe dank einer Mikroverkapselung +sicher durch das Verdauungssystem kommen. PlantaCorp produziert mit zum Patent angemeldetem Verfahren in Hamburg-Eidelstedt eigene Rezepturen sowie im Auftrag internationaler Unternehmen, die unter ihrem Label Know-how und Technologie von PlantaCorp nutzen. Eines davon ist der Beauty-Shop KolagenDrink aus der Slowakei, der unter den Marken KolagenDrink und LiposomalDrink Kollagen, Hyaloron sowie Zink und Vitamin C zum Trinken verkauft.Hyaloron und Kollagen erhöhen die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut, vermindern Faltenbildung und verbessern die Gelenkfunktion. Derartige Schönheitshelfer, die von innen wirken, liegen europaweit im Trend. Durch die Verkapselung in winzig kleine Liposome kann die Bioverfügbarkeit auf ein Vielfaches von herkömmlichen Produkten gesteigert werden.Nahrungsergänzungsmittel mit dieser Methode zu produzieren, ist eine Revolution in der Branche. Dies spiegelt sich zusammen mit der hohen Wirksamkeit im Erfolg des Unternehmens wider. Der PlantaCorp-Gründer Jan Braband hat die weltweit einmalige Technologie zur Herstellung liposomaler Formulierungen entwickelt, die die Produktion auch am Standort Deutschland zu attraktiven Preisen ermöglicht. Aus einem Ein-Mann-Betrieb entstand in fünf Jahren ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund fünf Millionen Euro (2020). Kürzlich zog die Produktion in größere Hallen in Hamburg-Eidelstedt, um der großen Nachfrage nachzukommen.Qualität "Made in Germany""Made in Germany gilt in der Slowakei als Qualitätsgarantie und ist daher ein wichtiges Verkaufsargument. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten mit wissenschaftlichem Hintergrund steigt", sagt Martin Honec, Geschäftsführer des Beautyshops KolagenDrink. "Aber auch Natürlichkeit ohne chemische Konservierungsmittel ist wichtig für unsere Kunden." Alles Gründe, warum sich das Unternehmen aus der Slowakei für PlantaCorp entschieden hat. "Wir hatten verschiedene Testprodukte, den Unterschied bei den PlantaCorp-Varianten vor allem in der Qualität konnte man deutlich schmecken", ergänzt Honec.Die Hamburger entwickeln und produzieren ihre Nahrungsergänzungsmittel vollständig unter Einhaltung der Norm ISO 22000 und pharmazeutischen "Good Manufacturing Practice" GMP. Auf Wunsch werden nur bio-zertifizierte Rohstoffe verwendet. Nur vier Monate hat es gedauert, bis Martin NACHNAME die Produkte aus Hamburg unter eigenem Label in seinem Shop verkaufen konnte - für den gesamten Prozess mit Ideenfindung, Produktion, Label und Lieferung. "Ich hatte extrem viele Fragen, die alle zu meiner Zufriedenheit beantwortet wurden, ich habe viel Unterstützung bekommen", sagt der Unternehmer. Seit etwa einem Jahr verkauft KolagenDrink die liposomalen Nahrungsergänzungsmittel mit Hyaloron, Kollagen sowie Vitamin C und Zink online an Kunden aus der Slowakei und Tschechien. Um die hohe Qualität und das Verfahren zu erklären, schaltet das Unternehmen Podcasts.Liposomale Verkapselung als GründungsideeDas Verfahren, das PlantaCorp nutzt, basiert auf einer liposomalen Verkapselung. Diese schützt die aktiven Inhaltsstoffe vor dem Abbau oder den Filtermechanismen im Verdauungssystem. Da die Struktur der von PlantaCorp entwickelten Liposome der Phospholipid-Doppelschicht der menschlichen Zelle nachgebildet ist, kann die gewünschte Menge an Pflanzenextrakten, Mineralien oder Vitaminen effektiv in den Blutkreislauf gelangen. Liposomale Wirkstoffe werden somit leichter von der Darmwand absorbiert als nicht-liposomale. Durch diese optimierte Absorption wird die Bioverfügbarkeit deutlich erhöht, die gesundheitliche Wirkung erreicht ihr Optimum. Liposome können zahlreiche Inhaltsstoffe wie etwa die Vitamine C und D3, Zink sowie Pflanzenstoffe wie Antioxidantien oder Curcumin transportieren, außerdem etwa das Coenzym Q10. "Besonders Pflanzenstoffe eignen sich dafür, mit Liposomen transportiert zu werden, weil sie sonst eine geringe Bioverfügbarkeit aufweisen", sagt Jan Braband, Geschäftsführer von PlantaCorp. "Wir suchen stetig nach neuen Rezepturen und Kunden, die mit uns die vielfältigen Möglichkeiten der liposomalen Nahrungsergänzungsmittel erkunden."Auch für Martin Honec und seinen Shop KolagenDrink steht fest, dass es in den kommenden Monaten weitere Produkte in seinem Sortiment geben soll. "Wir denken zum Beispiel an die Vitamine D und K2. Wir wollen viele traditionell angebotene Vitamine-Präparate durch liposomale Varianten ersetzen", erklärt Honec.Über PlantaCorpPlantaCorp ist ein ISO 22000- und GMP-zertifizierter deutscher Hersteller von liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln. Unsere einzigartige, fortschrittliche Technologie zur Verkapselung von Vitalstoffen versorgt unsere Kunden mit hoch-effektiven, maximal absorbierbaren liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln. PlantaCorp unterstützt seine Geschäftspartner bei der Eroberung des globalen Marktes sowohl mit unserer Auftragsherstellung als auch mit unseren White-Labelling-Services. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft, indem wir eine neue Sichtweise auf Nahrungsergänzungsmittel schaffen. Unser Ziel ist es, unsere moderne und innovative liposomale Technologie für jeden zugänglich zu machen.Weitere Informationen unter www.plantacorp.com