Schöner parken - in der Design-Betonfertiggarage

Bonn (ots) - Viele denken bei einer Betonfertiggarage an einenweißen rechteckigen Kasten - funktionell, aber nicht unbedingt einHingucker. Doch gerade Betonfertiggaragen sind aufgrund ihresflexiblen und gleichzeitig hochstabilen Baustoffs optimal geeignet,um interessante individuelle Formen, Größen und Designs zurealisieren.Größen nach Maß3 x 6 Meter ist das Standardmaß einer Garage. Aber ganz ehrlich:Bei den heutigen Fahrzeuggrößen ist das oftmals nicht mehrausreichend. Außerdem will man ja vielleicht noch einen mittelgroßenKinderfuhrpark oder die Gartenmöbel in der Garage unterbringen undstößt dann schnell an räumliche Grenzen. Für die Betonfertiggarageist das kein Problem - sie wird genau in den Maßen gefertigt, diegewünscht sind.Formen und Farben nach Lust und LauneSchon gewusst: Mit Beton kann man vielfältige Formen erzeugen,sogar runde oder ovale. "Die moderne Stahlbetonkonstruktion setzt derKreativität in der Architektur und Gestaltung der Fassade nahezukeine Grenzen", so Martin Heimrich von der FachvereinigungBetonfertiggaragen. Mit verschiedenen Putzarten und Farben könnenzusätzlich Akzente gesetzt werden. Zum Beispiel, indem man mitkräftigen Farben an den Wänden oder auch an Toren undDacheinfassungen das Design des Wohnhauses aufgreift oder ganzbewusst Kontrastpunkte setzt.Putze und Farben erschweren übrigens auch das Eindringen vonWasser und sorgen so dafür, dass Schadstoffe oder Salze die ohnehinschon widerstandsfähige Materialstruktur des Betons nicht angreifenkönnen. Bei Garagenfarben mit Lotus-Effekt perlt der Schmutz mit demRegen ab, die Fassade trocknet schneller, bleibt sauber und Pilz-oder Algenbefall wird somit nachhaltig gehemmt.Dächer, Türen und Tore nach WunschFür die Gestaltung des Garagendachs gibt es viele Möglichkeiten:Flachdächer bieten Raum für farbige Dachrandprofile, während ihreAbtropfkante das ablaufende Regenwasser von der Garagenwand fern- undsie somit sauber hält. Flachdächer sind zudem gut für eine extensiveDachbegrünung oder - je nach Beschaffenheit - auch für eineDachterrasse geeignet. Aber auch mit einem Pult-, Sattel- oderWalmdach lässt sich eine Betonfertiggarage ausstatten und so mitzusätzlichem Stauraum versehen.In Sachen Garagentor steht eine ebenso große Vielfalt anAusführungen, Materialien und Farben zur Verfügung. Mehr Raum in undvor der Garage schafft ein Sektionaltor, da es senkrecht öffnet undplatzsparend unter der Decke liegt. Ein elektrischer Torantrieb machtden Komfort perfekt. Zum gewünschten Tor ist natürlich auch diepassende Tür zu haben und auch Fenster in verschiedenen Öffnungs- undGrößenvarianten."Eine Betonfertiggarage kann also von Kopf bis Fuß ganz auf dieWünsche ihres Nutzers eingestellt werden", so Heimrich. "Dabei hatsie im Vergleich zur gemauerten Garage einen wesentlich geringerenKoordinationsaufwand und einen deutlichen Preisvorteil."Was hinsichtlich der Gestaltung alles möglich ist, zeigt dieGaragengalerie der Fachvereinigung Betonfertiggaragen unterwww.garagen-galerie.deMehr Informationen direkt bei der FachvereinigungBetonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.de