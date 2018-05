Leipzig (ots) -Welche Serien laufen demnächst? Welche sind ein Muss für Fans? Undwelche Perlen liegen noch versteckt in den Tiefen derStreamingplattformen und Mediatheken? MDR SPUTNIK startet einYouTube-Format rund ums Seriengucken: "Was bingeher geschah", ab 11.Mai, jeden Freitag, 14 Uhr auf YouTube.Die Moderatorinnen Theresa Itzinger und Charlotte Schulze schlagenmit dem neuen Format "Was bingeher geschah" eine Schneise durch denimmer dichter werdenden Serien-Dschungel - bewaffnet mit jeder MengeFach- bzw. Nerdwissen und ganz viel Humor."Binge Watching" - also eine Serie am Stück schauen - ist alsBegriff zwar noch nicht im Duden angekommen, aber längst Alltag einerGeneration, die sich die Frage "Was kommt heute Abend im Fernsehen?"längst nicht mehr stellt. Denn: "Die Entscheidung, was wir schauen,treffen wir selbst", sind sich die beiden Format-Erfinderinnen einig.Jede Folge von "Was bingeher geschah" hat ein anderes Thema, esgeht beispielsweise um die besten Musical-Folgen, um Serien mit demschlechtesten Staffelfinale oder die schlimmstenSchauspieler-Besetzungen. Gleich die erste Folge beschäftigt sich mitSerien, die man wegen der vielen Sex-Szenen besser nicht mit seinenEltern schauen sollte.Die Community ist immer Teil der Show: In verschiedenen Rubrikendiskutieren die Moderatorinnen mit den Fans über Top-Listen,Theorien, bewundern Fan-Art und versorgen sie mit News. Entgegenaller Klischees sind Serien-Fans nämlich sehr soziale Wesen undverlassen regelmäßig das heimische Sofa, um sich - gerne verkleidetals ihre Helden - auf Szene-Events zu treffen und auszutauschen. "Wasbingeher geschah" ist auch hier immer mittendrin und berichtet vonden wichtigsten Ereignissen."Was bingeher geschah" startet am Freitag, 11. Mai, auf YouTubeund Instagram @was_bingeher_geschah. Immer freitags um 14 Uhr gehteine neue Folge online.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell