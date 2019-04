Schöner Wohnen für Wildtiere / Deutsche Wildtier Stiftung: Dichte Hecken sind perfekte Lebensräume für Igel, Schmetterling, Haselmaus und Co.

Hamburg (ots) - Der Frühling ist da; große Möbelhäuser lockenjetzt mit Supersonderangeboten. Wohntrend 2019: helles Holz undsanftes Grün. Natur liegt voll im Trend! Nicht nur der Mensch ist imFrühling im Verschönerungsrausch. Auch die Wildtiere sind dabei, sichhäuslich einzurichten. Schöner Wohnen heißt für viele: Ab in dieHecke! Sie ist der ideale Lebensraum für Igel, Haselmaus, Erdkröte,Hummel, Wildbiene, Schmetterling und Co. "Hecken und Büsche bietenauch einen tollen Nist- und Nahrungsplatz für Vögel wie Neuntöter,Goldammer oder Heckenbraunelle. Sie finden in Hecken Zuflucht undkönnen gut versteckt ihre Jungen aufziehen", sagt Eva Goris,Pressesprecherin der Deutschen Wildtier Stiftung. "Denn im April undMai beginnt die Brutzeit.Haselmäuse benötigen vor allem Hecken, die eng beieinanderliegen."Die winzigen Wildtiere fühlen sich auf Freiflächen nicht wohl; sieklettern lieber von Hecke zu Hecke, um sich neuen Lebensraum zuerschließen." Darum unterstützt die Deutsche Wildtier StiftungHecken-Projekte für Wildtiere und pflanzt unter anderem auf demStiftungsgut in Klepelshagen in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch inNorddeutschland Wildgehölze, die wie "grüne Trittsteine"zusammenhängende Lebensräume für kleine Wildtiere bieten.Und worauf achten Wildtiere bei der "Inneneinrichtung"? "Da sindsie alle konservativ", so die Pressesprecherin. Das perfekteWohnzimmer für Wildtiere ist dicht verzweigt und buschig. AuchBlattgrün an den Zweigen, Blüten und eine dicke Laubschicht auf demBoden dürfen nicht fehlen. Das alles zieht Insekten und Käfer an -eine wichtige Nahrungsquelle für Jungvögel", sagt Eva Goris.Wer eine Hecke im eigenen Garten pflanzen möchte, wählt am bestenstandortgerechte Gehölze wie z.B. Haselnuss, Kornelkirsche,Schneeball, Pfaffenhütchen, Sanddorn, Eberesche, Holunder oderHagebutte. Besonders beliebt bei Vögeln sind Weißdorn undSchwarzdorn, weil ihre Stacheln und Dornen Schutz bieten und diePflanzen gleichzeitig Früchte tragen. Bestehende Hecken müssengeschützt werden, damit Wildtiere und ihr Nachwuchs keinen Schadennehmen. Das Bundesnaturschutzgesetz sagt in § 39 Abs. 5: Heckendürfen in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September nicht gerodet,beschnitten oder auf den Stock gesetzt werden!Pressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell