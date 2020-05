Schöner Wohnen mit belvona / Mieten mit Zufriedenheitsgarantie

Düsseldorf (ots) - Die belvona ZufriedenheitsgarantieWährend in der gesamten Wohnungswirtschaft der Trend hin zu Zentralisierung und Anonymisierung durch Digitalisierung geht, setzt die belvona GmbH auf das Konzept der "Boutique-Verwaltung". Das bedeutet, dass bei belvona der Mieter im Mittelpunkt steht und persönlich von einem belvona Property-Manager betreut wird. Die Mieter eines Hauses können ihre Anliegen jederzeit beim Property-Manager vorbringen. Dieser wird sich jeder Sache, die dem Anspruch "schöner Wohnen" im Wege steht, unmittelbar annehmen und die Mieter tatkräftig unterstützen. Der Property Manager pflegt einen persönlichen Bezug zu seinen Mietern und kümmert sich freundschaftlich und auf Augenhöhe um alle Mieterbelange.Der belvona Mieterbetreuungsservice besucht die einzelnen Wohnanlagen, vereinbart einen Termin mit dem Mieter zur Bewertung der Sachlage und inspiziert zur Mangel- oder Schadenaufnahme die jeweilige Wohnung. Aufgenommene Mängel oder Schäden werden durch das Facility-Management Prodomus beseitigt und vom belvona Mieterbetreuungsservice final abgenommen. Ist dies geschehen, gilt die Wohnung als mangelfrei und der Mieter kann zufrieden schöner wohnen. Bei belvona ist der Mieter keine anonyme Nummer in einem Ticketsystem, so wie es in der Wohnungswirtschaft immer öfter üblich ist, sondern ein Mensch mit Bedürfnissen, um den man sich gerne kümmert.Die belvona Zufriedenheitsgarantie umfasst neben der Beseitigung aller Mängel und Schäden in den Mietwohnungen auch die regelmäßige und permanente Reinigung und Pflege der gesamten Wohnanlage.Um schneller auf Kritik, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge seitens der Mieter reagieren zu können, sucht belvona aktiv den Dialog zum Mieter. So ist beispielsweise geplant, Mieterservice-Büros in den Wohnanlagen zu integrieren. Dort können belvona Mitarbeiter die Anliegen der Mieter unkompliziert aufnehmen und an Ort und Stelle bearbeiten. Ebenso ist eine mobile Version des Mieterservice-Büros in Form eines Wohnmobils in der Umsetzung. Das Mieterservice-Mobil soll die Wohnanlagen zu festen Zeiten besuchen und Anlaufstelle für die Mieter sein, um Anfragen direkt bei belvona und dem Service-Team vorbringen zu können.Um die Mieter in Ihrer Position noch weiter zu stärken, können sich in jeder belvona Wohnanlage Mieterbeiräte zusammenfinden und ein weiteres Bindeglied zwischen der belvona GmbH Düsseldorf und den Mietern bilden. Bei regelmäßigen Treffen der Mieterbeiräte in der belvona Zentrale können Bewertungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge vorgebracht und umgesetzt werden.Der Anspruch "Schöner Wohnen"Weil jeder Mieter einen Anspruch auf ein schönes Zuhause hat und sich langfristig wohlfühlen soll, werden Mängel und Schäden an bestehenden Wohnungen nicht nur umgehend beseitigt, ein Großteil der belvona Wohnungen wird darüber hinaus aufwendig saniert.Allein in 2020 sind über 2.000 Wohnungssanierungen im Bestand der belvona GmbH geplant. Um Wohnräume in einem hochmodernen Standard zu schaffen, der sich unter anderem in hochwertigen Böden wie modernem Vinyl oder großformatigen Steinfliesen, hellen Bädern oder großzügigen, lichtdurchfluteten Räumen widerspiegelt.Wer belvona istDie belvona GmbH ist ein bundesweit tätiges, vollintegriertes Wohnungsunternehmen, welches mit seinen modernen und schönen Wohnanlagen über 14.000 glücklichen Mietern ein Zuhause schenkt. Die Standorte liegen vornehmlich im Westen und Norden Deutschlands und bieten Mietern mit mittlerem und niedrigem Einkommen ein überdurchschnittlich modernes und gleichermaßen bezahlbares Zuhause. Dies zeigt der niedrige belvona Mietpreis von durchschnittlich nur 4,61 EUR pro Quadratmeter.Durch den Erwerb zweier Wohnungsportfolien mit über 1.700 Wohneinheiten im März 2020, welche nach und nach auf dem gewohnt hohen belvona Standard gebracht werden, setzt belvona nicht nur das Wachstum konstant fort, sondern hat sich auch das Ziel gesetzt, eine persönliche auf die Bedürfnisse des Mieters eingehende Form der Verwaltung zu wählen. Ganz bewusst distanziert sich belvona von der Arbeitsweise des Vorgängers Altro Mondo GmbH und möchte es von Grund auf anders machen - nicht nur besser, sondern auch näher am Mieter und persönlicher.Der erfolgreiche Start erfolgte bereits mit dem Wohnkomplex Engelshöhe/Elfenhang in Wuppertal Vohwinkel. Dort haben 60 Mitarbeiter der belvona zusammen mit dem Facility Management-Partner Prodomus in den letzten 3 Wochen mehr als 250 Mieter befragt und 1.000 Einzelschäden aufgenommen. Diese wurden zum Teil unmittelbar repariert. Die weitere Schadenbearbeitung verläuft sukzessive und großzügige Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen sind in vollem Gange.Weitere Informationen finden sich online unter belvona.de oder instagram.com/belvona.Zum Hintergrund der EigentümerDie belvona GmbH wurde im März 2020 in Düsseldorf gegründet. Geschäftsführender Gesellschafter ist Frank Krienen. Belvona ist Eigentümer und Verwaltungsgesellschaft zugleich.Das Unternehmen der belvona GmbH setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen wie das eigene Property Management, das Forderungsmanagement, den Mieterbetreuungsservice, die Vermietungsabteilung, den eigenen Telefonservice und die eigene Marketingabteilung. Angeschlossen an die belvona GmbH ist der Partner für das Facility Management, die Prodomus GmbH, die zeitgleich zur belvona GmbH gegründet worden ist.Pressekontakt:brandLOVERS GmbH & Co. 