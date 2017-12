"Schöne neue Shoppingwelt": 3sat-Dokumentation über verändertes Konsumverhalten (FOTO)

Mainz (ots) -Mittwoch, 6. Dezember 2017, 20.15 Uhr, 3satErstausstrahlungDas Kaufverhalten hat sich durch das Internet radikal verändert:Ob Kleidung, Elektronik oder Weltreise, hier gibt es alles zu jederZeit und zum vermeintlich kleinsten Preis. Willkommen in derLiefergesellschaft, in der Päckchen den Markt am Laufen halten undklassisches "Window-Shopping" schon als "slow shopping" gilt. DieDokumentation "Schöne neue Shoppingwelt" zeigt am Mittwoch, 6.Dezember 2017, 20.15 Uhr, was der digitale Umbruch für den Handel unddas Konsumverhalten bedeutet.Auch die Werbung hat sich gewandelt: So genannte Influencer werdenimmer wichtiger. Sie sind für Jugendliche Orientierungsfiguren inSachen Konsum, erzählen in den sozialen Medien aus ihrem Leben undvon ihren Einkaufsbummeln. Eigene Agenturen fädeln mittlerweile Dealszwischen Unternehmen und diesen Konsum-Idolen ein. Ist man alsWerbeträger gut im Geschäft, ist ein Facebook-Post inklusiveBlog-Begleitung manchen Unternehmen um die 2000 Euro wert. Durch dasveränderte Verhalten werden Konsumenten auch immer mehr zuZielobjekten der Marktforschung: Wie nutzen die User die Portale,welche Zahlungsmöglichkeiten verwenden sie und welche Lieferdienstebevorzugen sie?Es gibt aber auch den gegenläufigen Trend: Immer mehr Menschenwollen bei diesem Konsumwahn nicht mehr mitmachen. Minimalistischleben, bewusst einkaufen, auf faire Produkte setzen, Online-Monopoleboykottieren, all das hat heute einen hohen "Lifestyle-Faktor".Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über http://ly.zdf.de/7GIr/3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell