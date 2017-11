Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Berlin (ots) -Werden wir mit Big Data den Krebs besiegen? Findet dieSprechstunde der Zukunft per Whatsapp statt? Und werden wir dankHealth-Apps auf dem Smartphone zwar immer gesundheitsbewusster, abergleichzeitig zu Hypochondern? Die Digitalisierung wird die Medizinverändern, so viel steht fest. Doch in welche Richtung wird die Reisegehen? Überwiegen die Chancen oder birgt die "schöne neueGesundheitswelt" auch Risiken? Pfizer lädt auf seinerDebattenplattform "Land der Gesundheit" zur Diskussion ein."In der Forschung wirft jede Antwort neue Fragen auf, die neuesNachdenken verlangen. So entsteht aus Wissenschaft Fortschritt", sagtPeter Albiez, Deutschlandchef von Pfizer. "Die Digitalisierung istdafür ein aktuelles Beispiel: Um ihre Möglichkeiten für dieGesundheit von Menschen zu nutzen, ohne ihre Risiken zu übersehen,muss man über vieles neu nachdenken. Dann können neue therapeutischeund diagnostische Lösungen entstehen, mit konkretem Nutzen fürPatienten."Stichwort "Big Data": Mit Hilfe von künstlicher Intelligenzstellen Supercomputer inzwischen Diagnosen und entdecken völlig neueZusammenhänge möglicher Krankheitsursachen. Doch wie führt man Daten,die an vielen Orten verstreut liegen, zusammen? Wie kann mansicherstellen, dass der Patient darüber bestimmen kann, wem er seineDaten zur Verfügung stellen möchte?Stichwort "Versorgung": In einer Gesellschaft mit immer mehrbetagten und chronisch kranken Patienten einerseits und gleichzeitigimmer weniger Ärzten auf dem Land andererseits bieten Telemedizin und-monitoring eine mögliche digitale Antwort. Doch noch lässt derNetzausbau auf sich warten, und viele Praxen verfügen noch nicht überdie notwendige Hardware.Stichwort "Gesundheit": Schon jetzt vermessen sich 39 Prozent der20- bis 29-Jährigen mit digitalen Messgeräten, so genannten"Wearables", einfach aus Spaß und Interesse. Im App-Store stehen über1,2 Millionen "Health-Apps" zum Download bereit. Doch welche davonsind wirklich verlässlich, machen uns gesünder?Diskussion auf "Land der Gesundheit"Auf landdergesundheit.de lädt Pfizer ein zur Debatte über dieZukunft des deutschen Gesundheitssystems. Jeder ist eingeladen,eigene Erfahrungen, Ansichten und Befürchtungen zu teilen. Jeder kannsich mit anderen darüber austauschen, was jetzt zählt, was für dieZukunft wichtig ist, was es zu ändern gilt. "Die Plattform bietetunterschiedliche Perspektiven verschiedener Akteure, dieergebnisoffen zur Diskussion stehen", sagt Jutta Klauer, SeniorManager Digital Communications bei Pfizer und Leiterin des Projekts."Wir sind davon überzeugt, dass Veränderung nur durch neues Denkenund vor allem gemeinsam funktioniert."Zum Kommentieren, Liken, Sharen stehen die Onlineplattformlanddergesundheit.de sowie die gleichnamigen Accounts auf Facebook,Twitter und LinkedIn bereit. Regelmäßig erscheinen Interviews,Statements, Praxisbeispiele und viele Stimmen aus dem Land - etwaüber Big Data und Datenschutz, über das digital beeinflussteArzt-Patienten-Verhältnis und über die Kommunikation von Mensch undMaschine. Kommentare, Statements und Themenvorschläge sindwillkommen!Web: www.landdergesundheit.deFacebook: www.facebook.com/landdergesundheitTwitter: www.twitter.com/pfizer_deLinkedIn: www.linkedin.com/company/1185/Pfizer - Gemeinsam für eine gesündere WeltWenn Menschen krank werden, können sich viele Dinge für sieverändern - ein oft schwieriger Weg beginnt. Mehr als 10.000 Forscherund etwa 97.000 Mitarbeiter arbeiten bei Pfizer daran, Menschen aufdiesem Weg zu unterstützen. Sie entwickeln, produzieren undvertreiben innovative Medikamente und Impfstoffe sowie einige derweltweit bekanntesten rezeptfreien Produkte.Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York erzielte imGeschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz von 52,8 Milliarden US-Dollar.In Deutschland beschäftigt Pfizer derzeit rund 2.500 Mitarbeiter andrei Standorten: Berlin, Freiburg und Karlsruhe.Kontakt und weitere Informationen:Pfizer Deutschland GmbHUnternehmenskommunikationLinkstraße 10, D-10785 BerlinTelefon: +49 (0)30 - 55 00 55 - 51088E-Mail: presse@pfizer.comInternet: www.pfizer.deTwitter: www.twitter.com/pfizer_deYoutube: www.pfizer.de/youtubeOriginal-Content von: Pfizer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell