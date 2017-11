Unterföhring (ots) - "The Voice of Germany" brilliert: Mitwunderbaren 24,4 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) sichert sich dieMusikshow den Prime-Time-Sieg. ProSieben ist mit sehr guten 14,2Prozent Marktführer am Donnerstag. Im Anschluss erzielt das LifestyleMagazin "red." hervorragende 17,4 Prozent.Vorverkauf für das "The Voice of Germany"-Halbfinale beginntAb diesen Sonntag, den 12. November, ab 12 Uhr, gibt es Tickets fürdas Live-Halbfinale von #TVOG unter: https://tvtickets.de/TVOGDiese Talente singen in der nächsten Ausgabe von "The Voice ofGermany" am Sonntag, 12. November, um 20:15 Uhr, in SAT.1:Dajana Günther (30, Berlin), Dzenan Buldic (23, Kempten), SarahIsabelle Ksouri (31, Bochum), Daniel Castro Dominguez (19,Schöneberg), Poppyfield/Mohnfeld (50/41), Daniel Denmark (45,Börrstadt), Christina Rodrigues (21, Cents/LUX), Yagmur Yagan (22,Germering b. München), Damiano Maiolini (25, Oberndorf am Neckar),Tasha Gonser (21, Berlin), Barbara Padron Hernandez (35, Stuttgart),Marcus Rodenbäck (37, Ihlow) und Michel Oehrlein (27, Mainz).Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Tickets für die "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt esunter www.tickethall.deBasis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 10.11.2017 (vorläufig gewichtet: 09.11.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Anita RichtmannTel. 089-9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comAnita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer, Johanna BrinkmannTel. 030-3198-80822, 089-9507-1161Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comJohanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell