Unterföhring (ots) - Superstarker Show-Abend für ProSieben: Mitwunderbaren 20,2 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) begeistert "TheVoice of Germany" in der Prime-Time. Im Anschluss überzeugt die neueMusikshow mit Joko Winterscheidt "Win your Song" mit 14,1 Prozent beiden 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Schon am Nachmittag brillierttaff mit 17,8 Prozent Marktanteil (14-49) einen neuen Jahresbestwert.ProSieben erzielt mit 13,8 Prozent einen hervorragendenTagesmarktanteil am Donnerstag.Und diese Talente treten in der ersten Ausgabe der Battles an:Chantal Dorn (54, Bregenz, Österreich), Giuliano de Stefano (25,Rankweil, Österreich), Matthias Nebel (27, Frauental, Österreich),Taylor Shore (34, Düsseldorf), Karina Klüber (30, Berlin), AlexanderEder (19, Neuhofen an der Ybbs, Österreich), Rahel Maas (23, Goch beiDüsseldorf), Johannes Holfeld (37, Berlin), Nora Brandenburger (31,Roschbach bei Neustadt an der Weinstraße), Shireen Nikolic (27, Wien,Österreich), Bernarda Brunovic (25, Dietikon, Schweiz), Laura Neels(32, Berlin).Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:16.11.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. 030-3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell