Schöne Haare. Schöne Haut. Einfach schön mit Produkten aus der Apotheke (FOTO)

Oldenburg (ots) -Marie Claire weckt die Schönheit von innenMarie Claire klingt wie ein Hauch im Wind, der sanft das Gesichtumspielt und die Haare verweht. Marie Claire ist viel mehr - dennhiner diesem Namen steckt die besondere Kraft von ausgewähltenVitalstoffen, gebündelt in den drei Nahrungsergänzungen Marie ClaireHaarkraft, Marie Claire Hautdichte und Marie Claire Sunlove, die voninnen nach außen verjüngen. Also auch das perfekte Weihnachtsgeschenkfür die beste Freundin!Spitzenmäßig - Marie Claire HaarkraftIm Winter leiden Haare besonders. Stumpfes, sprödes und glanzlosesHaar sowie ein übermäßiger Haarausfall im Frühjahr und Winter sorgenoft für schlechte Laune. Gesundes, glänzendes und kraftvolles Haarschenkt dagegen sofort mehr Selbstvertrauen. Als Synonym für Jugend,Fitness, Erfolg und Zufriedenheit ist es zudem ein wichtiger Markerfür die Gesundheit. Denn natürliche Schönheit kommt von innen! Istdie Versorgung mit Beauty-Vitalstoffen nicht optimal, so lässt sichdas an Haut und Haaren erkennen.Marie Claire Haarkraft liefert haargenau die Mikronährstoffe fürkraftvolles, gesundes Haar - von der Wurzel bis in die Spitzen: dasSchönheitsvitamin Biotin, die Antioxidantien Vitamin E und Lycopin,Vitamin D3 und Vitamin C sowie die Mineralien Calcium und Zink.Biotin (z.B. in Hafer, Linsen, Champignons) kurbelt denStoffwechsel der Haut- und Haarwurzeln an und ist so für ein gesundesWachstum dieser Zellen unerlässlich. Verkümmerte Haarwurzeln werdenreaktiviert, wenn der Körper ausreichend mit dem SonnenvitaminVitamin D3 (in Leber, fettem Fisch) versorgt wird. Es unterstütztBiotin durch die Produktion von Rezeptoren in den Haarwurzeln, diedas Wachstum der Haare anregen können.Die Antioxidantien Vitamin E (in Haselnüssen, Sonnenblumenöl,Mangos) und Lycopin (in Tomaten, Hagebutten) neutralisieren freieRadikale, die vor allem durch UV-Strahlen der Sonne entstehen. Siebilden in Kombination mit Vitamin C (Zitrusfrüchte, Paprika,Brokkoli) einen starken Schutzschild gegen negative Umwelteinflüsseund stärken das Immunsystem. Außerdem verhindert Vitamin E denFeuchtigkeitsverlust der Haare, sorgt für eine gute Durchblutung undhemmt Entzündungen der Kopfhaut.Auch Calcium (z.B. in Milchprodukten, Grünkohl) und Zink (z.B. inEigelb, Nüssen, Kürbiskernen) sind echte Haar-Vitalstoffe. Fehlendiese Mineralien, können Keratin und Kollagen, die wichtigstenBestandteile der Haare, nur begrenzt gebildet werden. Zudemstimuliert Zink die Haarfollikel, in denen die Haarwurzeln gebildetwerden, und ist somit die Basis für einen kräftigen Haarwuchs.Schon zwei Tabletten Marie Claire Haarkraft täglich liefern allewichtigen Power-Vitalstoffe für die gesunde Haarschönheit mit Volumenund Elastizität. Diese apothekenexklusiveHaar-Vitalstoff-Komposition ist ebenso wie Marie Claire Hautdichtefür den strahlenden Teint und Marie Claire Sunlove für diesonnengesunde Haut als Faltschachtel mit jeweils 60 Tablettenerhältlich.Marie Claire kann eine gesunde Ernährung nicht ersetzen, jedochwirkungsvoll unterstützen. Lesen Sie mehr unterhttps://www.dr-scheffler.com/de/marie-claire/.