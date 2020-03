Schöne Filme für entspannte Stunden - SUPER RTL ändert kurzfristig Primetime-Programm

Köln (ots) - Angesichts der weltweit angespannten Situation rund um die Corona-Pandemie ändert SUPER RTL sein Programm und setzt auf positive Filme für gemütliche Fernsehabende zuhause. Für Ablenkung durch familienfreundliche Unterhaltung am Montagabend sorgt in den kommenden Wochen eine bunte Filmauswahl. Bereits ab Montag, den 30. März werden in der Primetime ab 20:15 Uhr die Spielfilme Asterix - Sieg über Caesar und Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett gezeigt.Im Zuge jener Programmänderung werden in den nächsten Wochen die folgenden Filme ausgestrahlt:Mo. 30. März: 20:15 Uhr Asterix - Sieg über Caesar 21:40 Uhr Wdh: Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden BettMo. 06. April: 20:15 Uhr Grease 22:20 Uhr Wdh: Hocus PocusMo. 13. April: 20:15 Uhr 30 über Nacht 22:15 Uhr Wdh: Eine zauberhafte NannyMo. 20. April: 20:15 Uhr Girls Club - Vorsicht bissig! 22:00 Uhr Wdh: Edward mit den ScherenhändenPressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 51015kommunikation@superrtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6892/4557061OTS: SUPER RTLOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell