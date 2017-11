Schöne Deko-Ideen für die Adventszeit: Entdecken Sie unser Upcycling-DIY-Video mit Weihnachtssternen! (VIDEO)

Bonn (ots) -In der Adventszeit hat Basteln Hochkonjunktur. MitWeihnachtssternpflanzen lassen sich ohne viel Aufwand stimmungsvolleweihnachtliche Dekorationen erstellen. Zu einer besonders schönenDekorationsidee haben wir ein kurzes DIY-Video mit ausführlichenSchritt-für-Schritt Beschreibungen erstellt, mit denen auch ungeübtenBastlern garantiert ein tolles Ergebnis gelingt.Dieses Video, das originelle Weihnachtssterndekorationen imaktuellen Upcycling-Trend zeigt, möchten wir Ihnen heute gern nähervorstellen.Der kurze Film eignet sich optimal für eine Online-Einbindung undzeigt, wie aus ausrangierten Geschirrteilen, einem Tablett undkleinen Mini-Weihnachtssternen im Handumdrehen eine festlicheTischdekoration wird, die sich auch hervorragend als Gastgeschenkeignet.Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anschauen! Eine große Anzahlweiterer Filme gibt es auch unter www.youtube.com/user/MyPoinsettiaStars for EuropeStars for Europe ist die Marketinginitiative der europäischenWeihnachtssternzüchter Dümmen Orange und Selecta One, unterstützt vonBeekenkamp B.V. und MPN Flowers. Die Initiative wurde im Jahr 2000mit dem Ziel gegründet, den Weihnachtsstern-Absatz in Europa zufördern und langfristig zu sichern. Aktivitäten von Stars for Europegibt es zurzeit in 16 europäischen Ländern. In Deutschland und fünfweiteren Ländern werden die Marketingmaßnahmen im Rahmen der Kampagne"Sterne verbinden Europa" von der EU gefördert.Der Inhalt dieser Pressemeldung gibt allein die Meinung des Autorswieder, der allein für den Inhalt verantwortlich ist. Die EuropäischeKommission haftet nicht für die etwaige Verwendung der darinenthaltenen Informationen.Pressekontakt:Pressebüro Stars for EuropeGodesberger Allee 142-148 | 53175 BonnFon: 0800 24 12 100Mail: presse@stars-for-europe.euWeb: www.starsuniteeurope.euOriginal-Content von: Stars for Europe GbR, übermittelt durch news aktuell