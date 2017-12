Schöne Bescherung für Trendfolger

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wenn wir anhand der großen Marktindizes auf das bisherige Börsenjahr 2017 zurückblicken, dann ergibt sich ein insgesamt sehr positives Bild. Denn bereits am ersten Börsentag des Jahres ging es an den globalen Aktienmärkten stramm nach oben. Was für ein Unterschied zu 2016, als die Börsen den schlechtesten Jahresstart aller Zeiten erlebten!...