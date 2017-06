Schön von innen - So strahlt Ihre Haut mit der Sonne um die Wette (AUDIO)

Münster (ots) -Anmoderationsvorschlag:Mit steigenden Temperaturen fallen immer mehr die Hüllen. Ob inder Stadt, im Park oder am Strand: überall sieht man - oft auch ganzschön viel - nackte Haut aufblitzen. Unsere Haut muss jetztallerdings besonders stark sein: UV-Strahlen, Schweiß, Wasser, oftgechlort oder salzig - könnte unsere Haut sprechen, würde sievermutlich nur schimpfen und jammern. Natürlich kann man der Hautauch helfen; Mit gutem UV-Schutz zum Beispiel,feuchtigkeitsspendenden Cremes, kurzen und lauwarmen Duschen stattausgiebigen, heißen. Aber nicht nur auf die richtige Pflege von außenkommt es an. Oliver Heinze hat sich schlau gemacht, wie Sie IhrerHaut von innen etwas Gutes tun.Sprecher: Schön glatt soll sie sein, einen gesunden Teint habenund keine Unreinheiten oder Dellen. Doch von alleine schafft unsereHaut das nicht. Auf die richtige Ernährung kommt es an, sagtErnährungsexpertin und Kosmetikerin Sonja Klothen.O-Ton 1 (Sonja Klothen, 19 Sek.): "Isst man zum Beispiel zu fettigoder zu zuckerlastig, also gleichzeitig säureüberschüssig, sieht mandas sehr schnell an der Haut. Denn die Haut ist ja ein großesAusscheidungsorgan, bei dem Giftstoffe durch Drüsen und auch über dieHautporen ausgeschwemmt werden. Und je mehr Giftstoffe, destoschneller können die Poren verschließen."Sprecher: Hautunreinheiten und Entzündungen sind oft die Folge.Deshalb ganz wichtig: Immer ausreichend trinken!O-Ton 2 (Sonja Klothen, 09 Sek.): "Am besten hier stilles Wasser.Aber auch ungesüßte Kräutertees, die gleichzeitig basisch sind,können zudem eine sinnvolle Ergänzung sein. Also, das hilft einfachder Haut, elastisch zu bleiben."Sprecher: Gegen Entzündungen oder Hautunreinheiten könnenOmega-3-Fettsäuren helfen, die in Raps-, Lein- und Hanföl enthaltensind, aber auch in verschiedenen Fischen wie Lachs, Hering undMakrele. Und Sie können noch mehr für Ihre Haut tun. Viele Karottenessen zum Beispiel, denn...O-Ton 3 (Sonja Klothen, 33 Sek.): "...in den Karotten sind VitaminA und Betacarotin enthalten, die ganz wichtig für die Zellerneuerungsind. Sie finden das aber auch in grünem Blattgemüse, in Fenchel undauch in Aprikosen. Ein anderes wichtiges Vitamin für die Haut istübrigens das Vitamin C. Es stärkt das Immunsystem und kräftigtgleichzeitig das Bindegewebe. Was noch wichtig ist, ist das VitaminE. Das beugt Falten vor. Unterstützen können Sie das zusätzlich mitspeziellen Nahrungsergänzunsmitteln, mit zum BeispielHundert-Pflanzen-Lebensmitteln, die Sie in Reformhäusern aber auch inBioläden finden."Sprecher: Einen Bogen um Fleisch müssen Sie beim nächstenGrillabend übrigens nicht machen.O-Ton 4 (Sonja Klothen, 17 Sek.): "Fleisch ist - wie auch Fisch,Hülsenfrüchte, Amaranth und der Quinoa - ein wichtigerEiweißlieferant. Die darin enthaltenen Aminosäuren sind wichtig undkönnen auch die Stabilität der Haut fördern. Aber vielleicht greifenSie anstatt zu Würstchen und zu viel Schweinefleisch dann lieber zuGeflügel oder einem Rindersteak."Sprecher: Und auch mal ein leckeres Eis ist erlaubt. DaMilchprodukte allerdings zu den sauren Lebensmitteln gehören, die derHaut das Leben schwer machen, greifen Sie lieber zu Sorbet mit hohemFruchtgehalt. Der Vorteil: man kann es auch ganz einfach selbstherstellen.Abmoderationsvorschlag:Wer also mit seiner Haut strahlen will, der sollte ihr auch dabeihelfen. Generell und speziell auch jetzt im Sommer. Womit Sie IhrerHaut etwas Gutes tun, wie das funktioniert und noch viel mehr findenzum Nachlesen auch noch mal in der Broschüre "Das Geheimnis schönerHaut". Die können Sie sich auf www.p-jentschura.com herunterladen.Pressekontakt:Guyves SarkhoshMail:gsarkhosh@p-jentschura.deTel: +49 (0) 25 34 - 97 44 - 171Original-Content von: Jentschura International GmbH, übermittelt durch news aktuell