Unterföhring (ots) -"Ich habe mir meine Abi-Note erquatscht", verrät Andrea Kaiser"Klassenleiter" Luke Mockridge in der fünften Folge von "LUKE! DieSchule und ich - VIPs gegen Kids" (am Freitag, 24. Mai 2019, um 20:15Uhr in SAT.1). Mit einem Top-Schnitt von 1,6 weist die Moderatorindas beste Abi im VIP-Team auf und unterstützt als einzige Frau RalfMoeller, David Garrett und Faisal Kawusi an der Schulbank. In der"Kunst"-Klassenarbeit wartet die erste Herausforderung auf AndreaKaiser, denn: "Ich kann überhaupt nicht malen. Bei Hase und Katzemusste ich schon immer dazu schreiben, was es ist." Wie viele Punkteholt sie für die VIPs?Der SAT.1 Fun Freitag: "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegenKids" und im Anschluss "Die Faisal Kawusi Show" - am 24. Mai 2019, ab20:15 Uhr in SAT.1Fotos zu "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" unterhttp://presse.sat1.de/lukemockridge,