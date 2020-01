Schön: Wenn wir in Deutschland Innovationsland Nr. 1 bleiben wollen, dann müssen wir mehr in Digitalisierung und neue Technologien investieren

Berlin (ots) - Mehr steuerliche Anreize für Investitionen in digitale GüterbeschlossenDer Koalitionsausschuss hat sich gestern auf eine mittelstands- undinnovationsfreundlichere Ausgestaltung des Steuerrechts geeinigt. Dazu erklärtdie Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen BundestagNadine Schön:"Kleine und mittelständische Unternehmen sind der Motor der deutschenWirtschaft. Es liegt deshalb in unser aller Interesse, dass sie den digitalenWandel erfolgreich gestalten können und nicht abgehängt werden.Dazu braucht es Investitionen in digitale Technologien. Während großeUnternehmen und Konzerne bereits auf hohem Niveau investieren, wendenMittelständler dafür immer noch vergleichsweise niedrige Beträge auf. LautKfW-Digitalisierungsbericht haben nur 30 Prozent der 3,76 MillionenMittelständler in Deutschland zwischen 2015 und 2017 Geld in den Einsatz neueroder verbesserter digitaler Technologien gesteckt. Bei den durchschnittlichenAusgaben war sogar ein leichter Rückgang zu erkennen.Deshalb ist es ein richtiger und wichtiger Schritt, dass der Koalitionsausschusssich gestern auf eine mittelstands- und innovationsfreundlichere Ausgestaltungdes Steuerrechts geeinigt hat. Dabei soll der Abschreibungskatalog so geändertwerden, dass mehr Anreize für die Investition in digitale Güter entstehen. Damitunterstützen wir KMU dabei, sich an die Digitalisierung anzupassen undinternational wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn wir in DeutschlandInnovationsland Nr. 1 bleiben wollen, dann müssen wir mehr in Digitalisierungund neue Technologien investieren."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4506764OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell