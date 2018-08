Schön/Weinberg: Unterhaltsvorschussreform wirkt und unterstützt Alleinerziehende zielgenau

Berlin (ots) - Durch Reform erhalten 300.000 Kinder mehrUnterhaltsvorschussAm heutigen Mittwoch hat das Bundeskabinett den Bericht derBundesregierung über die Wirkungen der Reform desUnterhaltsvorschussgesetzes beschlossen. Dazu erklären diestellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Nadine Schön, und der familienpolitische Sprecher, MarcusWeinberg:"Die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 1. Juli 2017 warfür die Kinder von Alleinerziehenden dringend notwendig. Das zeigeninsbesondere die gestiegenen Zahlen von anspruchsberechtigten Kindernum 300.000 von 414.000 Kindern vor Inkrafttreten der Neuregelung desUnterhaltsvorschussgesetzes auf 714.000 Kinder Ende März 2018. DerBericht macht aber auch eines deutlich: Länder und Kommunen müssendie unterhaltspflichtigen Elternteile noch stärker in die Pflichtnehmen und den Prozess des Rückgriffs beim anderen Elternteilnachhaltig verbessern. Das haben Bund und Länder bereits Anfang 2017auf Spitzenebene beschlossen. Nur so wird eines der Ziele derUnterhaltsvorschussleistung erreicht: nämlich den anderen Elternteillangfristig zu einer zuverlässigen Zahlung des Unterhalts unmittelbaran den alleinerziehenden Elternteil zu bewegen.Die 2017 erfolgte Ausweitung des Unterhaltsvorschusses fügt sichin eine Reihe von familienpolitischen Maßnahmen der letztenLegislaturperiode, wie beispielsweise der Erhöhung desEntlastungsbetrages für Alleinerziehende, der Erhöhung desKinderzuschlages oder auch der Förderung beim Ausbau vonKinderbetreuungsplätzen, mit der wir gezielt Alleinerziehendeunterstützen. Diesen Weg gehen CDU/CSU auch in dieserLegislaturperiode weiter. Wir wollen beispielsweise in zwei Schrittendas Kindergeld insgesamt um 25 Euro erhöhen, den Kinderzuschlagentsprechend anpassen und erhöhen, familienpolitische Leistungenentbürokratisieren, den qualitativen und quantitativenKinderbetreuungsausbau weiter vorantreiben und auch einenRechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter einführen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell