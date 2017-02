Schön/Weinberg: Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende wird ausgeweitet

Berlin (ots) - Wichtiger Schritt zur ArmutsvermeidungDer Deutsche Bundestag hat am heutigen Donnerstag in 1. Lesung dieReform des Unterhaltsvorschussgesetzes debattiert. Dazu erklären dieStellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag Nadine Schön und der familienpolitische SprecherMarcus Weinberg:Nadine Schön:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, dass diese wichtigefamilienpolitische Leistung nun endlich an die Lebensumstände deralleinerziehenden Familien anpasst wird. Die Reform ist ein wichtigerSchritt zur Armutsvermeidung von Alleinerziehenden, die oft nuraufgrund der ausbleibenden Unterhaltszahlungen auf zusätzliche SGBII-Leistungen angewiesen sind.Es ist und bleibt ein Skandal, dass viele Unterhaltspflichtigeihrer Verantwortung für den Unterhalt der gemeinsamen Kinder nichtnachkommen und ihre ehemaligen Partner im Stich lassen. Daher stellenwir im Gesetz klar, dass Jugendämter bei säumigen Unterhaltszahlungenim Mahnverfahren erwirkte Titel vor anderen Gläubigern vollstreckenkönnen. Den Unterhaltspflichtigen bleibt lediglich der notwendigeSelbstbehalt."Marcus Weinberg:"Die von der Union schon auf dem Bundesparteitag 2015 beschlosseneAusweitung des Unterhaltsvorschusses hat lange, ja für dieBetroffenen zu lange gedauert. Doch am Ende ist das Ergebnis das Zielund nicht der mühselige Weg. Und das Ergebnis hilft den Kindern undden Alleinerziehenden, dafür hat sich dieser Weg auch gegen dieersten Widerstände der Länder und Kommunen gelohnt.Mit den geplanten Änderungen kommen wir aber auch den Wünschen derLänder und Kommunen zur Finanzierung, Umsetzung und zum Inkrafttretenentgegen: Der Bund trägt künftig 40 Prozent der Kosten und lässt denLändern und Kommunen bis zum 1. Juli 2017 Zeit, das Gesetzumzusetzen. Nur mit diesem Kompromiss war eine Lösung mit den Ländernmöglich, die Folgen eines Scheiterns wären für die Betroffenen fatalgewesen. Was CDU/CSU nicht will, sind frustrierte Alleinerziehende,deren Anträge monatelang nicht bearbeitet werden können undüberlastete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen.Mit der umfangreichen Ausweitung der Unterhaltsvorschussleistungunterstützen wir die Kinder von Alleinerziehenden zielgenau undentlang der Lebenswirklichkeiten. Ein Gesamtpaket, das klug und mitWeitsicht geschnürt wurde."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell