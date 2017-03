Schön/Weinberg: Transparenz verringert das Gehaltsgefälle

Berlin (ots) - Große Koalition findet Lösungen zum Kampf gegenLohnungerechtigkeitDer Deutsche Bundestag wird am morgigen Donnerstag denGesetzentwurf zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturenverabschieden. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, und der frauenpolitischeSprecher, Marcus Weinberg:Nadine Schön: "Das Entgelttransparenzgesetz bringt mit demAuskunftsanspruch für etwa 14 Millionen Beschäftigte in DeutschlandLicht ins Dunkel bei den Gehaltsstrukturen. Das ist ein wichtigerSchritt, um das Gehaltsgefälle zwischen Frauen und Männern zuverringern, das nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts immernoch sechs Prozentpunkte beträgt. Es ist gut, dass wir das Gesetzjetzt verabschieden. Damit schaffen wir neben den Maßnahmen zurbesseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den Maßnahmen fürmehr Frauen in Führungspositionen einen weiteren Baustein auf demzugegebenermaßen beschwerlichen Weg zur Schließung der Lohnlücke inunserem Land."Marcus Weinberg: "Unsere Töchter sollen bei gleicher Arbeit soviel verdienen wie unsere Söhne! Diese Selbstverständlichkeit ist unswichtig. Das neue Gesetz wird durch mehr Transparenz dieVoraussetzung für mehr Lohngerechtigkeit schaffen. Nach den Gesetzenzu Elterngeld, Kitaplatz-Ausbau und Frauenquote haben wir damit eineweitere Maßnahme ergriffen, um beruflichen Aufstieg von Frauen undGleichberechtigung zu fördern. Der überbordenden Regelungswut imersten Entwurf hatte die Union Grenzen gesetzt. Es fehlte dasAugenmaß. Denn Überregulierung kostet Arbeitsplätze. Die Union sorgtdafür: Nicht so viel regulieren wie möglich, sondern so viel wienötig."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell