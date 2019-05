Schön/Weinberg: Kampfansage gegen den Missbrauch von Kindern

Berlin (ots) - Die Länder müssen sich klarer zum KinderschutzbekennenAm heutigen Mittwoch hat der Unabhängige Beauftragte für Fragendes sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) seine Arbeit im Ausschuss fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestagesvorgestellt. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, und der familienpolitischeSprecher Marcus Weinberg:Nadine Schön: "Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt undfördert die Arbeit des Unabhängigen Beauftragten. Wir haben nicht nurein umfassendes Handlungskonzept für die Bekämpfung des sexuellenKindesmissbrauchs verabschiedet, sondern auch ganz konkret finanziellgeholfen: Auf unsere Initiative hin wurden im Bundeshaushalt 3,3Millionen Euro für ein Modellprojekt zur mobilen Fachberatung imländlichen Raum bereitgestellt.Ein weiteres Projekt haben wir angeschoben. Es rückt ein Problemin den Fokus, das bislang in der öffentlichen Debatte nur eineuntergeordnete Rolle spielt: Sexuelle Übergriffe unterGleichaltrigen. Betroffene Kinder erleben Ohnmachtsgefühle undschämen sich, sich nicht gegenüber Gleichaltrigen durchsetzen zukönnen. Übergriffige Kinder laufen Gefahr, sich Übergriffigkeitanzugewöhnen, wenn sie nicht aufgehalten werden. Beide Seitenbrauchen Hilfe. Daher wollen wir in einem Modellprojekt Methoden derwirksamen Prävention von Peer-to-Peer-Gewalt erproben."Marcus Weinberg: "Kinderschutz kann nicht von der Bundespolitikallein gesteuert werden. Die Länder müssen sich klarer zum Kampfgegen sexuelle Gewalt an Kindern bekennen. Der UBSKM kritisiertzurecht, dass immer noch zu wenige Schulen undKindertageseinrichtungen Schutzkonzepte haben. Die meistenBundesländer gehen nicht konsequent genug mit dem Thema um.Familienrichter, Sachverständige, Verfahrensbeistände,Jugendamtsmitarbeiter, Ärzte, Lehrer und Erzieher müssten inLänderverantwortung viel intensiver geschult werden, damit sieMissbrauch erkennen und vermeiden können. Es müsstenQualitätsstandards bei der Fortbildung dieser Berufsgruppen etabliertund durchgesetzt werden. Spezialisierte Fachberatungsstellen müsstenflächendeckend vorgehalten werden. Das alles passiert nicht oder vielzu wenig. Daher wäre es wichtig, in den Ländern unabhängigeBeauftragte zur Bekämpfung sexuellen Missbrauchs einzusetzen, die dasThema vorantreiben. In Sachen Schutz vor sexuellem Kindesmissbrauchmüssen die Länder ihre Hausaufgaben machen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell