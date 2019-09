Schön/Weinberg: Junge Menschen in Heimen oder Pflegefamilien sollen besser und nicht schlechter gestellt werden

Berlin (ots) - Kostenheranziehung soll verringert werdenDerzeit berät der Deutsche Bundestag den Gesetzentwurf derBundesregierung zur Änderung des Neunten und des ZwölftenSozialgesetzbuches und anderer Rechtvorschriften, das kleinereAnpassungen in einigen Sozialgesetzbüchern vornimmt - unter anderemauch eine Änderung bei der Kostenheranziehung von Heim- undPflegekindern im SGB VIII, die zu einer Verschlechterung gegenüberder geltenden Rechtslage führen kann. Dazu erklären diestellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Nadine Schön, und der familienpolitische Sprecher, MarcusWeinberg:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert, dassBundesfamilienministerin Giffey die Gelegenheit, die Situation vonHeim- oder Pflegekindern zu verbessern, im Regierungsentwurf zurÄnderung von Vorschriften in verschiedenen Sozialgesetzbüchern nichtergriffen hat. Stattdessen könnte durch die nunmehr von derzuständigen Bundesfamilienministerin eingebrachte Regelung imGesetzentwurf zur Kostenheranziehung von Heim- und Pflegekindern zueiner Verschlechterung der ohnehin schon vorhandenen Belastung beidiesen Jugendlichen führen. Das ist nicht nachvollziehbar und mit derUnion nicht zu machen. Wir werden im parlamentarischen Verfahren aufeine spürbare Erleichterung dringen.Wenn Jugendlichen, die in Heimen oder Pflegefamilien leben, dreiViertel ihres Einkommens für ihre Unterbringung genommen wird, raubtihnen diese Regelung die Motivation, kleine Schüler- oder Ferienjobszu übernehmen. So wird die Chance vertan, durch eigenes kleinesEinkommen Eigenverantwortung zu zeigen und eine Tätigkeit zubeginnen.Daher werden wir die bereits 2017 beschlossene Änderung im SGV IIIerneut in den Bundestag einbringen. Wir wollen, dass junge Menschenschon früh lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen undihr eigenes Geld erwirtschaften."Hintergrund:Wenn junge Menschen, die zum Beispiel in einem Heim oder inPflegefamilien leben, ein Einkommen haben, sind sie verpflichtet, 75Prozent davon für ihre Unterbringung und Verpflegung abzugeben.Jugendämter können ganz oder teilweise von dieser Vorschriftabweichen, wenn das Einkommen aus einer ehrenamtlichen odervergleichbaren Erwerbstätigkeit stammt. Der Deutsche Bundestag hatdiese Regelung 2017 im sogenannten Kinder- und Jugendstärkungsgesetz(KJSG) abgeändert: Die Kostenheranziehung wurde von 75Prozent auf 50Prozent verringert und zusätzlich kleine Freibeträge für Einkommenaus Schülerjobs, Ferienjobs, Praktika und Ausbildungsvergütungengeschaffen. Die Änderungen konnten nicht in Kraft treten, weil derBundesrat dem KJSG nicht zugestimmt hat. Derzeit berät der DeutscheBundestag den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung desNeunten und des Zwölften Sozialgesetzbuches und andererRechtsvorschriften. In diesem Gesetzentwurf soll auch die hierbezuggenommene Vorschrift im SGB VIII zur Kostenheranziehung geändertwerden. Während derzeit das durchschnittliche Monatseinkommen desletzten Jahres herangezogen wird, soll künftig das aktuelleMonatseinkommen maßgeblich sein. Die Rechtsprechung und dieVerwaltungspraxis haben die geltende Regelung bislang zu Gunsten derjungen Menschen ausgelegt und angewendet.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell