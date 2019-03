Schön/Weinberg: Behörden und Unternehmen müssen mehr für die Gleichstellung tun

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Ministerin ist bei der Umsetzung in denBundesbehörden gefordertZum Internationalen Frauentag 8. März 2019 erklären dieStellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Nadine Schön, und der frauenpolitische Sprecher MarcusWeinberg:Nadine Schön: "Dem öffentlichen Dienst kommt für dieGleichstellung von Frauen und Männern eine Vorbildfunktion zu. Daherist es richtig, dass wir bis 2025 die gleichberechtigte Teilhabe vonFrauen und Männern in Leitungsfunktionen erreichen wollen. Uns alsCDU/CSU-Fraktion ist dabei wichtig, dass Führungspositionen stärkerals bisher in Teilzeittätigkeit ermöglicht werden. Dies schafft einebessere Vereinbarkeit von Familie und Karriere für Männer und Frauen.Es muss Schluss sein mit dem Entweder-Oder.Schluss sein muss auch mit der Tatsache, dass es Unternehmen gibt,die zwar melden müssen, welche Zielvorgaben sie sich für denFrauenanteil ihrer Führungspositionen geben (Flexi-Quote), dies abernicht tun. Auch die Tatsache, dass mehrere Unternehmen sich dieZielgröße Null geben ohne dies zu begründen, ist unsäglich. Mit derFlexi-Quote haben wir denen eine goldene Brücke gebaut, die immergesagt haben, dass die Unternehmen selbst ein Interesse daran haben,dass der Frauenanteil in Führungspositionen auch ohne feste Quotesteigen wird. Diese Flexiquote komplett zu ignorieren, ist ein Schlagins Gesicht derjenigen, die diese goldene Brücke gebaut haben. Daskönnen wir nicht achselzuckend hinnehmen, deshalb muss es hierSanktionen geben."Marcus Weinberg: "Bundesfrauenministerin Franziska Giffey hat ihreAufgabe, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern inden Bundesbehörden zu befördern, bislang nicht zur Chefsache gemacht.Trotz klarer Absprachen im Koalitionsvertrag gibt es keinenAktionsplan für die Bundesbehörden. Wer neue Gesetze zur Erhöhung desAnteils von Frauen ankündigt, ohne die Umsetzung der bestehendenGesetze mit Nachdruck und konkreten Maßnahmen zu verfolgen, macht denzweiten Schritt vor dem ersten.Der Staat muss bei der Gleichstellung vorangehen und kanngegenüber der Wirtschaft keine Forderungen aufstellen, die er selbstnicht erfüllt. Zu starke Schutzmaßnahmen zugunsten von arbeitendenSchwangeren und Müttern können außerdem Einstellungs- undBeförderungshürden werden. Im Interesse der Frauen müssen wir dahergenau hinsehen, dass sich Gesetze nicht zu einem Bumerang entwickeln.In der Gleichstellungspolitik ist viel und Wesentliches erreichtworden. Das ist ein Erfolg. Aber auch im Jahr 2019 gibt es nochBeispiele, bei denen der Staat Frauen und Männer ohne Grund ungleichbehandelt. So werden Frauen an zweiter Stelle in Formularen derVerwaltung genannt: in den Familienbüchern, Heiratsurkunden,Geburtsurkunden und im Formular der Einkommenssteuer selbst dann,wenn die Frau die Hauptverdienerin ist. Frauen werden auchschlechtgestellt, was die Besteuerung von Hygieneartikeln anbelangt.Damenhygiene gehört zum Grundbedarf von einem großen Teil derBevölkerung und wird besteuert wie ein Luxusartikel. Das sindSchlechterstellungen von Frauen, die abgeschafft gehören."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell