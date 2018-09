Schön/Weinberg: Das Ausmaß sexuellen Missbrauchs durch Geistliche ist erschreckend

Berlin (ots) - Vertuschung und Verharmlosung müssen ein Ende habenAm heutigen Dienstag hat die Deutsche Bischofskonferenz ihreStudie zum sexuellen Missbrauch vorgestellt. Dazu erklären diestellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, NadineSchön, und der familienpolitische Sprecher, Marcus Weinberg:Nadine Schön: "Die Ergebnisse der Studie sind schockierend. DasAusmaß der Vergehen erschüttert uns zutiefst. Es ist zwar gut, dassdie deutschen Bischöfe eine Studie zum sexuellen Missbrauch anMinderjährigen in der katholischen Kirche in Auftrag gegeben haben,aber die Aufarbeitung muss weitergehen und die in der Studieaufgezeigten Defizite müssen konsequent beseitigt werden. Es istselbstverständlich, dass nicht nur die Taten geahndet, sondern auchwirksame Schutzkonzepte entwickelt werden müssen, damit sich solcheVerbrechen nicht wiederholen. Nur durch konsequente Aufklärung undwirksame Präventionsmaßnahmen kann die Kirche versuchen, verlorenesVertrauen zurückzugewinnen."Marcus Weinberg: "Die Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindernund Jugendlichen durch Vertreter der Kirche sind erschütternd undmachen fassungslos. Christliche Werte stehen für den Schutz und dieFürsorge der Schwachen. Gerade der Missbrauch an Schutzbefohlenen isteine Schande und ein Schlag ins Gesicht dieser Werte, denn dieBetroffenen hatten aufgrund ihres Glaubens zu den Kirchenvertreternein besonderes Vertrauen. Es ist niederträchtig und schamlos, einsolches Vertrauen auszunützen. Die Kirche muss sich jetzt ihrerVerantwortung stellen und das Vertrauen zurückgewinnen. Die Tätermüssen strafrechtlich verfolgt und diejenigen, die sie decken,ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Nur so kann derAufarbeitungswille der Verantwortlichen glaubhaft gemacht werden. Diekatholische Kirche sollte die MHG-Studie zum Anlass weitererAufklärungsprozesse nehmen. Das Thema muss weiter und ohne Rücksichtauf Befindlichkeiten enttabuisiert werden, damit Kinder zukünftiggeschützt und Taten nicht weiter verschleiert werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell