Schön/Weinberg: Am Weltkindertag über Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen nachdenken

Berlin (ots) - Maßnahmen zu mehr Kinderfreundlichkeit werden aufden Weg gebrachtZum morgigen Weltkindertag hat das Deutsche KinderhilfswerkErgebnisse einer Umfrage zum Thema "Deutschland - einkinderfreundliches Land?" veröffentlicht. Dazu erklären dieStellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, NadineSchön, und der familienpolitische Sprecher, Marcus Weinberg:Nadine Schön:"Ein enttäuschendes Ergebnis der Umfrage ist, dass nach dem Urteilvon 39 Prozent der Befragten Deutschland kein kinderfreundliches Landist. Hier müssen wir besser werden. Damit es Familien gut geht,brauchen sie Rahmenbedingungen, in denen sie sich entfalten und denvon ihnen gewünschten Lebensentwurf leben können. Dazu gehören diefinanzielle Unterstützung und die Bereitstellung von qualitativhochwertigen Betreuungsangeboten, Grünanlagen mit modernenSpielplätzen und Unterhaltungs- und Ferienangebote. Doch Familienbrauchen mehr. Sie müssen das Gefühl haben, in der Gesellschaftwillkommen zu sein. Und hier hat Deutschland noch viel Nachholbedarf:In vielen Geschäften und Behörden fehlen Still- und Wickelräume.Selbst in großen Einkaufszentren gibt es meist keine Stillzimmer, inöffentlichen Toiletten oft keine Wickeltische. Familienschalterfehlen am Flughafen, Familienkassen in Supermärkten undFamilienabteile in Zügen. Es gibt keine Eltern-Kind-Parkplätze in denStädten und zu wenig Spielecken und Kinderstühle in Restaurants.Doch Familienfreundlichkeit ist nicht nur eine Aufgabe fürPolitik, Behörden, Geschäfte und Restaurants. Jeder kann seinen Teildazu beitragen, dass Deutschland familienfreundlicher wird. Seien wirtoleranter gegenüber Kindern und Familien! Akzeptieren wir, wennMütter ihre Kinder in der Öffentlichkeit stillen und freuen wir unsüber lachende und manchmal laut spielende Kinder."Marcus Weinberg:"Am Weltkindertag müssen wir uns fragen, wie wir insbesondere dieStimmen derjenigen besser wahrnehmen, die für sich selbst nicht sogut kämpfen können. Wenn Erwachsene über Partizipation von Kindernund Jugendlichen reden, denken sie meist anPartizipationsmöglichkeiten für starke, politisch interessierte jungeMenschen. Foren, in denen sich Kinder und Jugendliche einbringen,sind grundsätzlich wichtig. Aber die Kinder- und Jugendpolitik mussgerade die Perspektive derjenigen abfragen, die still undzurückgezogen sind, die sich vielleicht nicht gewandt äußern undnicht adäquat auftreten können. Gerade Kinder und Jugendlichen, diesich in staatlicher Obhut befinden, die bei kranken Eltern, invernachlässigenden oder gewaltbelasteten Familien aufwachsen, müssenzu Wort kommen. Wir brauchen daher Gremien, die genau für dieseGruppen erreichbar sind, und Studien, die insbesondere diePerspektive dieser Kinder abfragen.Und wir setzen das Thema "Bekämpfung der Kinderarmut" ganz obenauf unsere Agenda. Denn Kinderarmut ist nicht nur materielle Armut,sondern führt häufig auch zu sozialer und kultureller Armut undbeeinträchtigt somit die Zukunftschancen der Kinder. Genau vor diesemHintergrund werden wir in den kommenden Monaten wichtige Maßnahmenauf dem Weg bringen, um Kinderarmut zu bekämpfen. Wir werden denKinderzuschlag und die Kinderbetreuungsangebote verbessern, wirwerden einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulaltereinführen und auch das Bildungs- und Teilhabepaket ausbauen undentbürokratisieren. Dazu gehört insbesondere die Aufstockung desSchulstarterpakets, die Abschaffung der Eigenanteile zurgemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kitas und Schulen sowie fürdie Schülerbeförderung."