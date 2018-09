Schön/Weinberg: 5,5 Mrd. Euro für die Verbesserung der Qualität der Kinderbetreuung

Berlin (ots) - Keine Gebührenfreiheit zu Lasten der QualitätAm morgigen Mittwoch wird das Bundeskabinett das"Gute-KiTa-Gesetz" verabschieden, das die Qualität vonKinderbetreuungseinrichtungen verbessern soll. Dazu erklären dieStellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, NadineSchön, und der familienpolitische Sprecher, Marcus Weinberg:Nadine Schön:"Das Vorhaben haben CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertragvereinbart und das setzen wir jetzt um. Das ist ein richtiges undwichtiges Signal an alle Eltern, die ihre kleinen Kinder gut betreutwissen wollen.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, dass die Länder aus einemMaßnahmenbündel zur Qualitätsverbesserung diejenigen auswählenkönnen, die ihren Bedarfen am besten entsprechen. Mit dem Bundesgeldkönnen auch die Kita-Gebühren gesenkt werden. Wir erwarten, dassjedes Land zunächst Fortschritte bei der Betreuungsqualität anstrebtund nicht das gesamte Bundesgeld in die Gebührenfreiheit steckt. Füruns liegen die Schwerpunkte auf einem guten Fachkraft-Kind-Schlüssel,der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte und der Förderung dersprachlichen Bildung. Beitragsreduzierung ist ein wichtiges Ziel,aber sie darf nicht zu Lasten der Qualität gehen."Marcus Weinberg:"Die kommenden Jahre werden und müssen Jahre des Qualitätsausbausbei den Betreuungsangeboten werden. Es muss eine Epoche desQualitätssprungs in der Kindertagesbetreuung geben. Eltern und Kindererwarten eine gute Betreuung mit guten Angeboten. Nur satt und sauberin zu großen Gruppen reicht nicht.Der Bund steht zu seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung,die Länder bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu unterstützen. Nur wennBund und Länder gemeinsam in diesen Qualitätsausbau investieren,können die gewünschten Standards in den nächsten Jahren erreichtwerden. Wir als Union werden sehr genau darauf achten, dass die 5,5Milliarden Euro auch von den Ländern dafür eingesetzt werden. Aufdiesem Weg senden wir zudem weitere wichtige Signale an die Familien- Schulter an Schulter schaffen wir weitere Rahmenbedingungen, dieFamilien benötigen, um Familie und Beruf unter einen Hut zubekommen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell