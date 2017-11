Schön: Unterhaltssäumige stärker belangen

Berlin (ots) - Rückholquoten müssen erhöht werdenDas Oberlandesgericht Düsseldorf hat angekündigt, zum Januar 2018die "Düsseldorfer Tabelle" zu ändern und den Mindestunterhalt vonminderjährigen Trennungskindern anzuheben. Dazu erklärt diestellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, NadineSchön:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, dass der Kindesunterhaltan die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst wird undScheidungskinder von ihren unterhaltspflichtigen Elternteilen mehrGeld bekommen. Als Konsequenz steigt auch der Unterhaltsvorschuss unddamit die Ausgaben des Staates, der einspringt, wenn Väter und Mütterihren ehemaligen Partnern keinen Unterhalt zahlen. Die Union steht zuihrer Verantwortung, Kinder und ihre Eltern, die vom säumigenElternteil im Stich gelassen werden, nicht im Regen stehen zu lassen.Dass es so viele Unterhaltspflichtige gibt, die ihrerVerantwortung für den Unterhalt der gemeinsamen Kinder nichtnachkommen, ist ein Skandal. Es gibt Unterhaltspflichtige, dieaufgrund ihres niedrigen Einkommen nicht zahlen können, aber ebenauch die, die nicht zahlen wollen. Diese müssen wir stärker belangen.Bei der letzten Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes haben wir siebereits stärker in die Pflicht genommen durch umfassendeNachweispflichten.Kommunen und Länder sind aufgerufen, den Unterhalt entsprechendeinzutreiben. Dazu gilt es, neue Modelle zu entwickeln undvoneinander zu lernen. Bayern kann seit vielen Jahren eine höhereRückholquote aufweisen als andere Länder: In den meistenBundesländern sind die Sachbearbeiter der Jugendämter nicht nur fürdie Bewilligung des Unterhaltsvorschusses zuständig, sondern auch fürdie Durchführung des Regresses. In Bayern übernimmt das Landesamt fürFinanzen das Verfahren zur gerichtlichen Geltendmachung derZahlungsverpflichtung. Manche Fallkonstellationen im Bereich desRegresses sind für Mitarbeiter des Jugendamtes kompliziert, für dasLandesamt sind sie Tagesgeschäft und routinierter zu bewältigen. DieCDU/CSU-Fraktion fordert daher die Länder auf zu prüfen, ob sie nichtähnliche Wege einschlagen können."Hintergrund:Die "Düsseldorfer Tabelle" des Oberlandesgerichts Düsseldorf dientseit 1962 bundesweit als Richtlinie zur Bemessung des angemessenenKindesunterhalts.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell