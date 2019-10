Berlin (ots) - Digitale Souveränität stärkenHeute wurden die Pläne für das Projekt "GAIA-X", einem europäischenCloud-Verbund, auf dem Digitalgipfel in Dortmund vorgestellt. Hierzu erklärendie stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön,und der digitalpolitische Sprecher, Tankred Schipanski:Nadine Schön: "Daten müssen sicher und vertrauenswürdig gespeichert werden.Gleichzeitig müssen die Zusammenführung und der Austausch von Daten schnell undunkompliziert ermöglicht werden. Nur so werden wir ein digitales Ökosystemschaffen, dem die Bürgerinnen und Bürgern vertrauen und welches unsereWirtschaft auch langfristig konkurrenzfähig machen wird. Dies gilt gerade mitBlick auf Unternehmen, die im Bereich der Künstlichen Intelligenz tätig sind.Das Projekt "GAIA-X" als europäische Speichermöglichkeit ist dafür eine wichtigeGrundlage. Plattformökonomie "Made in Europe": Deutschland und Europa setzendamit selbst Akzente. Wir handeln statt behandelt zu werden. "GAIA-X" wird auchzu einem Umdenken beim Umgang mit Daten führen. Unser Ziel ist es, neue Chancenzu eröffnen und Datensouveränität durch Datensicherheit, Interoperabilität,Datenportabilität und Datentreuhändertum zu gestalten."Tankred Schipanski: "Ein Projekt wie "GAIA-X" kann der europäischenDigitalwirtschaft zum Durchbruch verhelfen. Eine souveräne europäischeDateninfrastruktur macht unsere Unternehmen unabhängig von den großenU.S.-Anbietern und gestaltet den Weg hin zu europäischen Playern. Ein virtuellesProjekt wie "GAIA-X" kann große Unternehmen, aber auch KMU und Startupseinbinden - ideal für den Standort Deutschland. Es soll auch helfen, dieMöglichkeiten von Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz besser zu nutzen. DerStaat muss die Rahmenbedingungen schaffen, durch die Unternehmen wachsen."GAIA-X" bietet insofern eine große Chance und kann einen substantiellen Beitragzu Deutschlands digitaler Souveränität leisten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell