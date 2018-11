Schön/Schipanski: Erfolgsfaktor Digitalisierung

Berlin (ots) - Umsetzungsstrategie "Digitalisierung gestalten"weiterer wichtiger SchrittDas Bundeskabinett hat am heutigen Donnerstag mit derUmsetzungsstrategie "Digitalisierung gestalten" eine neueDigitalstrategie für Deutschland beschlossen. Hierzu erklären diestellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, NadineSchön, und der Sprecher der Arbeitsgruppe Digitale Agenda, TankredSchipanski:Nadine Schön: "Deutschland muss digitales Wachstumsland Nr. 1werden. Nur so können wir unseren wirtschaftlichen Wohlstand undunsere Lebensqualität sichern. Deswegen ist es gut, dass dieBundesregierung mit der Umsetzungsstrategie Digitalisierung dieDigitale Agenda der letzten Legislaturperiode mit konkreten Zielen,Maßnahmen und Zeitplänen weiterentwickelt. Wir dürfen uns auf dembisher Erreichten nicht ausruhen: So müssen wir den digitalen Servicefür die Bürger bei der Verwaltung deutlich steigern. Mobilfunk undBreitband sind die digitalen "Lebensadern" für gleichwertigeLebensverhältnisse. Mit digitaler Bildung müssen wir allen dieTeilhabe am digitalen Leben und Arbeiten ermöglichen. Und wir müssenoffen sein für Innovationen - gerade im Mittelstand.Chancen erkennen und nutzen sowie Risiken im Blick haben: Nur eineGesellschaft, die bereit ist, digitale Veränderungen aktiv zugestalten, wird diese bewältigen und wettbewerbsfähig bleiben.Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, welches aber auch nacheigenen Ansätzen und Lösungen verlangt."Tankred Schipanski: "Die Gestaltung der Digitalisierung ist daszentrale Thema dieser Legislaturperiode. Mehr Schwung, wenigerSkepsis - so bringen wir die Digitalisierung in Deutschland voran.Wir müssen besser und schneller in der Umsetzung unserer digitalenVorhaben werden und für die Menschen spürbar machen, welchen Nutzensie davon haben und wie sich ihr Alltag durch Digitalisierungverbessert. Es ist essentiell, dass die Digitalstrategie alleBereiche der Digitalisierung umfasst: Mit Digitaler Kompetenz,Infrastruktur und Ausstattung, Innovation und digitalerTransformation, Gesellschaft im digitalen Wandel und dem modernenStaat, hat die Bundesregierung die richtigen Handlungsfelder gewählt,um die richtigen Rahmenbedingungen für den erfolgreichen digitalenWandel zu schaffen.Der Mensch muss im Mittelpunkt der Digitalisierung stehen. Dennnur dann können die Bürgerinnen und Bürger die Chancen derDigitalisierung nutzen und den digitalen Wandel selbstbestimmt undverantwortungsvoll mitgestalten. Hilfreich ist dabei, dass dieVorhaben der Bundesregierung mit konkreten Zeitplänen undUmsetzungsschritten unterlegt sind. Wichtig ist aber auch: EineDigitalstrategie muss mit der schnellen technologischen Entwicklungmithalten können und sich kontinuierlich den Herausforderungenanpassen. Daher ist es gut, dass die Bundesregierung die Strategiekontinuierlich überarbeiten und anpassen will. Wir werden imDeutschen Bundestag diesen Prozess kontinuierlich begleiten,unterstützen und wo nötig, hinterfragen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell