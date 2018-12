Berlin (ots) - Impulse für den Digitalstandort DeutschlandIn Nürnberg findet am heutigen Dienstag der Abschlusstag desDigitalgipfels der Bundesregierung mit dem Schwerpunkt "KünstlicheIntelligenz" statt. Hierzu erklären die stellvertretende Vorsitzendeder CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Nadine Schön, und derdigitalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Tankred Schipanski:Nadine Schön: "Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI)hat in den letzten Jahren bedingt durch bessere Rechenkapazitäten,immer mehr verfügbare Daten und massive Investitionen in Forschungund Entwicklung rasante Fortschritte gemacht. Neben diesemtechnologischen zieht KI aber auch einen gesellschaftlichen Wandelnach sich. Es stellen sich neue Fragen zur Souveränität, zur Art desArbeitens, zu Hierarchien und Persönlichkeitsrechten, aber auch zuNachhaltigkeit, Effektivität, Individualität und Personalität. Um alldiese Herausforderungen meistern zu können, brauchen wir mehrdigitale Bildung. Mit der Verabschiedung der Grundgesetzänderunghaben wir im Bundestag den Weg für den DigitalPakt Schule freigemacht, mit dem der Bund 5 Milliarden Euro in die digitaleInfrastruktur der Länder investieren will. Jetzt sind die Länder ander Reihe. Hier der Appell: Wir brauchen endlich mehr digitaleBildung in den Schulen und zwar schnell. Deswegen muss an dem Zielfestgehalten werden, den DigitalPakt Schule schnellstmöglich zuermöglichen."Tankred Schipanski: "Künstliche Intelligenz ist der Schlüssel fürWachstum und Wohlstand der Zukunft. Deshalb ist es gut, dass derDigitalgipfel der Bundesregierung dieses Thema zum Schwerpunktthemagemacht hat. Denn Deutschland muss, gemeinsam mit unsereneuropäischen Partnern, zum KI-Standort Nummer 1 in der Welt werden.Die KI-Strategie der Bundesregierung liefert hierzu die richtigeStruktur. Sie gilt es nun, engagiert umzusetzen - durch Investitionenin 100 neue Professuren, durch die aktive Einbindung der Wirtschaft,um den Transfer in konkrete, kommerzielle Anwendungen zu ermöglichen,aber auch den weltweit einzigartigen Mittelstand zu stärken undGründer und Startups zu unterstützen, sowie durch aktive politischeGestaltung, damit KI in der ganzen Gesellschaft akzeptiert wird.Besonders wichtig ist beim zentralen Zukunftsthema KünstlicheIntelligenz, dass die 12 geplanten KI-Kompetenzzentren nicht an einemOrt gebündelt werden, sondern - wie in der Strategie vorgesehen,überregional verteilt sind. Hier müssen besonders die OstdeutschenLänder berücksichtigt werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell