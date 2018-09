Schön/Schipanski: Deutschland muss Vorreiter beim Quantencomputing sein

Berlin (ots) - Bundesregierung beschließt Rahmenprogramm zurFörderung der QuantentechnologieDie Bundesregierung hat am heutigen Mittwoch ihr Rahmenprogramm"Quantentechnologien - von den Grundlagen zum Markt" beschlossen.Hierzu erklären die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, und der digitalpolitischeSprecher Tankred Schipanski:Nadine Schön: "Quantencomputing kann die Informationstechnologierevolutionieren. Der internationale Wettbewerb um die Vorreiterrollebei der Entwicklung dieser Technologie hat längst begonnen.Internationale Konzerne investieren eine Menge Geld in die Forschungund oft sind es deutsche Physiker und Informatiker, die hier vornemit dabei sind. Deshalb ist es gut, dass die Bundesregierung mit demRahmenprogramm zur Förderung der Quantentechnologien dieVoraussetzungen dafür schafft, dass Deutschland in diesemTechnologiefeld eine wichtige Rolle zukommen kann. In dieserLegislaturperiode sind es 650 Millionen Euro, die wir in dieErforschung der Quantentechnologie investieren. Außerdem werden wirdie verschiedenen Akteure stärker miteinander vernetzen, um diewirtschaftlichen Potenziale der Quantentechnologie - insbesondere desQuantencomputing - in Deutschland voll ausschöpfen zu können.Wir brauchen ein deutliches Signal, damit die klugen Köpfe inDeutschland bleiben oder zurückkommen und in unserem Land ihrePotenziale entfalten. Und wir brauchen eine gemeinsameKraftanstrengung in Europa. Das Rahmenprogramm ist dabei der ersteMeilenstein."Tankred Schipanski: "Mit dem Rahmenprogramm zu Quantentechnologienmacht die Bundesregierung einen entscheidenden Schritt, um dieChancen und Möglichkeiten dieser technologischen Revolution für denStandort Deutschland auszuschöpfen. Quantencomputer haben dasPotential, erheblich bessere spezifische Rechenleistung - etwa beiSuchen in großen Datenmengen oder zur Optimierung logistischerFragestellungen - zu erbringen. Gerade der Bereich derQuantencomputer kann als weitreichende Innovation für dieDigitalisierung von enormer Bedeutung sein. Zwar wird die Entwicklungalltagstauglicher Computer noch einige Zeit dauern, jedoch gibt es,etwa im Bereich der Satellitenkommunikation, erste Anwendungen, beidenen Deutschland Technologieführer ist. Neue, auf Quantentechnologiebasierte Verschlüsselungsverfahren können sichere digitaleKommunikation ermöglichen und damit auch einen Beitrag zurtechnologischen Souveränität Europas leisten. Mit den Maßnahmen desneuen Rahmenprogramms tragen wir entscheidend dazu bei, den bereitsexzellent aufgestellten Quantentechnologiestandort Deutschland weiterauszubauen und auch international zu stärken."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell