Schön/Schipanski: Deutschland auf dem Weg zu KI-Spitzenstandort

Berlin (ots) - Eckpunkte guter Rahmen für KI-StrategieDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch Eckpunkte für eineStrategie Künstliche Intelligenz (KI) der Bundesregierungbeschlossen, die bis November dieses Jahres erarbeitet werden soll.Hierzu erklären die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Nadine Schön und der digitalpolitischeSprecher Tankred Schipanski:Nadine Schön: "Strategisch, vernetzt, dialogorientiert, so nimmtdie Bundesregierung das Thema KI in Angriff, um im internationalenWettbewerb mit China und den USA nicht den Anschluss zu verlieren. Esist gut, dass die Bundesregierung bei ihrer Strategie auf die engeKooperation mit Frankreich in einem gemeinsamen Forschungsnetzwerkfür KI setzt und eine europäische Antwort auf die neuen Entwicklungender KI geben will. Wir als Europäer müssen hier den Anspruch haben,diese Technologie gemäß unseren Wertevorstellungen für uns zu nutzen.Bei der Grundlagenforschung im Bereich KI gehört Deutschland heuteschon zur Weltspitze, doch bei der Umsetzung vonForschungsergebnissen in Produkte und Geschäftsmodelle müssen wirbesser werden.Daher ist die Vernetzung von Akteuren aus Staat, Wissenschaft,Wirtschaft und Zivilgesellschaft auch über europäische Landesgrenzenhinweg, ein guter und wichtiger strategischer Ansatz, um denWissenstransfer zwischen den beteiligten Akteuren sicherzustellen undzugleich einen breiten gesellschaftlichen Dialog zu ermöglichen.Diesen Dialog müssen wir insbesondere deshalb führen, um dieethischen Leitplanken für den Einsatz Künstlicher Intelligenz inunserer Gesellschaft setzen zu können; stets unter der Maxime, dassdie Technik dem Menschen dienen muss."Tankred Schipanski: "Deutschland muss weltweiter Spitzenstandortfür Künstliche Intelligenz sein. Daher ist es alternativlos, dass dieBundesregierung das Thema strategisch angeht. Die heute durch dasBundeskabinett beschlossenen Eckpunkte bilden den richtigen Rahmenfür die Erarbeitung einer nationalen Strategie. Dafür ist einumfassender Ansatz unerlässlich, der Wissenschaft, Wirtschaft, Staatund Gesellschaft einbezieht. Deutschland kann hier auf der Grundlageeiner exzellenten KI-Forschungslandschaft aufbauen und attraktiverStandort für die weltweit besten KI-Experten sein. Wichtig ist imglobalen Wettbewerb insbesondere, dass im Bereich der KI der Transfervon Ergebnissen in wirtschaftliche Anwendungen verbessert wird.Außerdem brauchen neue Wege für eine datenbasierte Wertschöpfung, beider aber auch unsere Wertvorstellungen berücksichtigt werden. UnserZiel muss sein: Risiken nicht ausblenden - aber vor allem: Chancennutzen!"