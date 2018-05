Schön/Schipanski: Ausgewogene Debatte über Künstliche Intelligenz benötigt

Berlin (ots) - Enquete-Kommission muss Antworten auf grundlegendeZukunftsfragen gebenDie Koalitionsfraktionen haben am heutigen Dienstag bei ihrerKlausurtagung in Murnau beschlossen, eine Enquete-Kommission desBundestags zum Thema Künstliche Intelligenz einzuberufen. Dazuerklären die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag, Nadine Schön, und der Sprecher der ArbeitsgruppeDigitale Agenda, Tankred Schipanski:Nadine Schön: "Künstliche Intelligenz (KI) befeuert dentechnologischen Fortschritt und wird somit zu einem immer wichtigerenWirtschaftsfaktor für Deutschland und Europa. Aber KI hat nicht nureinen wirtschaftlichen, sondern auch einen gesellschaftlichenMehrwert. So führt beispielsweise autonomes Fahren zu mehr Sicherheitim Straßenverkehr. Automatisierte Bilderkennung kann zurFrüherkennung von Krebs beitragen. Damit sorgt KI für Fortschritte immedizinischen Bereich. Das Potenzial von KI ist enorm und dieVorteile der Technik liegen auf der Hand.Gleichwohl müssen wir über die richtigen regulatorischen wieethischen Standards für den Einsatz der Technologie sprechen. Deshalbist es richtig, eine Enquete-Kommission einzusetzen und eineausgewogene Debatte darüber zu führen, welche ethischen undgesellschaftlichen Grundsätze dem Einsatz von KI zugrunde liegensollen. Wir müssen beispielsweise Antworten auf die Fragen finden:Wie und in welchem Umfang kann und soll der Staat KI regulieren? Wiekönnen wir die Risiken der Technologie minimieren und ihreMöglichkeiten optimal nutzen? Wie wird sich unsere Arbeitswelt durchKI verändern und wie nehmen wir hier alle Menschen mit? Mit Blick aufdie immer größere Leistungsfähigkeit der Rechner und die stetigwachsenden Datenmengen sind in immer kürzeren Abständen weitereDurchbrüche im Bereich der KI zu erwarten. Damit diese Durchbrüche inDeutschland möglich sind, müssen wir die Weichen richtig stellen -auch oder gerade auf politischer Ebene. Dazu soll dieEnquete-Kommission einen entscheidenden Beitrag leisten."Tankred Schipanski: "Künstliche Intelligenz ist dasInnovationsthema Nummer 1 der nächsten Jahre. Auch dank derzahlreichen Fördermaßnahmen der Bundesregierung ist Deutschland imBereich der KI bereits heute sehr gut aufgestellt. Durch denFortschritt in dieser Disziplin wird die Digitalisierungsubstanzielle Schritte nach vorn machen - vonHochtechnologieanwendungen im Medizin- und Forschungsbereich bis zurein praktischen Anwendung etwa im Mobilitäts- oderVerwaltungssektor. Bereits heute kommen Anwendungen der KI inAlltagsgeräten wie Mobiltelefonen zum Zwecke der Spracherkennung zumEinsatz. Mit der Verbreitung der Technologie einher geht aber auchdie Notwendigkeit, grundlegende gesellschaftliche, rechtliche undethische Fragen des Einsatzes von KI zu beantworten. Mit derEnquete-Kommission wollen wir Antworten zu diesen Fragen geben. DieChancen und Potenziale des technologischen Fortschritts, den wir aufGrundlage unserer gesellschaftlichen und kulturellen Werte gestaltenwollen, sind uns dabei ein besonderes Anliegen.Daneben werden wir in dieser Legislaturperiode Forschung,Entwicklung, Gründungen und Wissenstransfer substanziellvoranbringen. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, das Themaauch grenzüberschreitend, zusammen mit Frankreich und Polen,voranzutreiben. Im Rahmen eines Masterplans Künstliche Intelligenzwerden wir dazu strategische Ziele formulieren. Hiermit wollen wirdazu beitragen, dass Deutschland und Europa zum weltweitenSpitzenstandort für die Innovationslokomotive Künstliche Intelligenzwerden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell