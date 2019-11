Schön: Nachmittagsbetreuung für Grundschuldkinder kommt

Berlin (ots) - Bund beteiligt sich am Ausbau der BetreuungsplätzeHeute hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Errichtung desSondervermögens "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinderim Grundschulalter" beschlossen. Dazu erklärt die Stellvertretende Vorsitzendeder CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Nadine Schön:"Ob Rechtsanspruch auf Kita-Platz oder Elterngeld - Große familienpolitischeMeilensteine kommen meistens von der Union. Die Vereinbarkeit von Beruf undFamilie ist aber nicht nur im Kleinkindalter ein Problem, sondern auch in derSchulzeit. Eltern wünschen sich eine verlässliche Betreuung von Schulkindern.Das zu realisieren muss ein gemeinsames Anliegen von Bund, Ländern und Kommunensein. Genau das gehen wir nun an: Ab 2025 soll es einen Anspruch auf einenBetreuungsplatz am Nachmittag geben. Dafür wird der Bund die Länder beim Ausbaufinanziell unterstützen. Heute haben wir dafür einen wichtigen ersten Schrittgetan: Der Bund stellt seinen finanziellen Beitrag für den Ausbau bereit: 1 Mrd.EUR für 2020, eine weitere Mrd. EUR für 2021.Das ist ein wichtiger Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Berufund ein weiteres Beispiel dafür, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält, wassie verspricht."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell