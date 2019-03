Schön/Magwas: Lohnlücke endlich schließen

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Wir brauchen einen MaßnahmenmixAm kommenden Montag begeht Deutschland den Equal-Pay-Day, dersymbolisch den Tag markiert, bis zu dem Frauen arbeiten müssen, umdas Einkommen zu erzielen, das Männer bereits am Ende des Vorjahreserhalten haben. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, und die Vorsitzende derGruppe der Frauen, Yvonne Magwas:Nadine Schön: "Es ist nicht hinnehmbar, dass sich die Lohnlückeseit Jahren nicht verringert. Daran sehen wir, dass wir noch einenweiten Weg vor uns haben. Die Lohnlücke wird sich schließen, wennFrauen und Männer Erwerbsarbeit und Aufgaben im Haushalt und bei derBetreuung der Kinder partnerschaftlicher aufteilen. Dazu gehört auch,dass das Führen in Teilzeit selbstverständlicher wird.Notwendig ist zudem die Aufwertung der Sozial- und Pflegeberufe.Auch Berufe wie Kranken- oder Altenpflegerin und Erzieherin sindBerufe mit Zukunft und werden dringend benötigt. Um die Lohnlücke zuschließen, sind hier die Tarifpartner gefordert, alles dafür zu tun,dass diese Berufe besser vergütet werden."Yvonne Magwas: "Mit der Einführung der Brückenteilzeit im letztenJahr haben wir bereits eine wesentliche Verbesserung für Frauenumgesetzt: Die Brückenteilzeit bedeutet das Ende der Teilzeitfalle,in der nach wie vor viele Frauen stecken. Damit verbessert sichautomatisch auch die Alterssicherung der Frauen. Denn die Lohnlückezwischen Frauen und Männern setzt sich bislang in der Rentenlückefort.Zum Maßnahmenmix gehört auch, dass Frauen mehr inFührungspositionen ankommen müssen. Egal ob im öffentlichen Dienstoder bei Unternehmen, Vorstände und Geschäftsleitungen müssen aktivmehr für Frauenförderung tun. Zielgrößen von "Null" sind nicht zuakzeptieren, diese wollen wir sanktionieren."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell