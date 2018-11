Schön/Kemmer: Starker Impuls für Künstliche Intelligenz

Berlin (ots) - KI-Strategie setzt wichtige LeitplankenDas Digitalkabinett der Bundesregierung will am morgigenDonnerstag eine Strategie zum Thema Künstliche Intelligenzverabschieden. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Nadine Schön, und die Obfrauder Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag, Ronja Kemmer:Nadine Schön: "Künstliche Intelligenz (KI) hat eine enormewirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung. Wir müssen deshalbDeutschland als Standort für Innovationen stärken. DieBundesregierung sendet mit der KI-Strategie nun einen starken Impulsund setzt wichtige Leitplanken. Ob Forschung, Transfer in dieWirtschaft, digitale Bildung, das Verfügbarmachen und Nutzen vonDaten oder beim Ordnungsrahmen - wir müssen vorankommen und zwarschnell. Die USA und China agieren hier sehr aktiv - und gerade inChina auf einem ganz anderen Wertefundament. Aber nicht nur der Staatmuss tätig werden. Die Unternehmen müssen die Chancen nutzen. Sowürden - laut einer von der Bundesregierung beauftragten Studie -gerade fünf Prozent der Industriebetriebe in Deutschland heute schonKI einsetzen, lediglich zwei Prozent planen, die Technologieeinzuführen. Gerade der Mittelstand muss aufholen. Wir brauchen mehrOffenheit sowie Verständnis für Technologien und wir müssen alle aneinem Strang ziehen. Deshalb ist es gut, dass die Strategie"lebendig" sein soll, an der jederzeit weitergearbeitet werden kannund das müssen wir auch."Ronja Kemmer: "KI wird zur Schlüsselfrage für Deutschland undEuropa. Denn es geht um Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze. Umeigene gesellschaftliche Werte und Standards, die wir durchsetzenwollen, bevor Technologien, Regeln und Märkte von andern etabliertsind. Wir müssen Tempo machen und Ressourcen bündeln, um Forschung,Entwicklung und Anwendung von KI in Deutschland auf ein weltweitführendes Niveau zu bringen. Dafür werden wir jetzt eine nationaleStrategie haben, die neue Impulse setzt und konkrete Maßnahmenfestlegt. Zudem haben wir eine Enquete-Kommission KI, die sich auchmit grundlegenden Fragen von KI beschäftigt und mit hohempolitischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Sachverstanddazu beitragen wird, die Handlungsfelder der Zukunft erfolgreich zubesetzen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell