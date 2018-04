Schön/Jarzombek: Facebook muss endlich alle Fakten auf den Tisch legen

Berlin (ots) - Datenschutz und Innovationen schließen sich nichtausDie Diskussionen rund um die Nutzung persönlicher Daten vonFacebook-Nutzern durch Cambridge Analytica halten an. Hierzu erklärendie stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Nadine Schön, und der Sprecher der Arbeitsgruppe Digitale Agenda,Thomas Jarzombek:Nadine Schön: "Nach mehr als zwei Wochen des Wartens und desSchweigens von Facebook ist nun immerhin bekannt, dass 65 Personenaus Deutschland an der Umfrage von Cambridge Analytica teilgenommenhaben und dadurch wohl insgesamt die Daten von rund 310.000 deutschenNutzern abgegriffen worden sein könnten. Via Blogeintrag hat sich dasUnternehmen nun endlich zu den Fragen des Ausschusses Digitale Agendades Deutschen Bundestages geäußert. Das ist kein adäquater Umgang mitdem Ausschuss. Wichtig ist nun außerdem zu erfahren, wie und wann diebetroffenen Nutzer von Facebook informiert werden. Und: Ob es weitereApps gibt, die ähnlich weitreichenden Zugriff auf Facebook Datenhaben."Thomas Jarzombek: "Ab 25. Mai gelten mit derDatenschutzgrundverordnung europaweit gleiche Regeln für den Umgangmit personenbezogenen Daten. Verstößt ein Unternehmen gegen dieseRegelungen, drohen hohe Strafen - Geldbußen bis zu 20 Millionen Eurooder bis zu 4 Prozent des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzeseines Unternehmens. Das sollte Facebook eigentlich Ansporn genugsein, endlich alle Fakten auf den Tisch zu legen. Die bislangpraktizierte Salamitaktik ist unmöglich. Es ist unglaubwürdig, dassdiese Informationen nicht bereits vorlagen, als Vertreter desUnternehmens im Digitalausschuss des Bundestages waren. Vermutlichsind die letzten Entwicklungen nur die Spitze des Eisbergs sind undes gibt noch viele ähnliche Entwickler, die Zugriff auf persönlicheDaten der Nutzer hatten und diese womöglich weiterverkauft haben.Neben der extrem langsamen Aufklärung ist es sehr ärgerlich, dassdurch den Skandal bei Facebook der Umgang mit Daten insgesamt inVerruf gerät. Daten sind nicht nur ein Risiko. Sie können auch eineInnovationsquelle sein."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell