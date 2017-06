Schön/Jarzombek: Erfolgsbilanz zur Digitalisierung Deutschlands

Berlin (ots) - Digitale Agenda weist erfolgreichen Weg in digitaleZukunftDer Legislaturbericht Digitale Agenda 2014-2017 derBundesregierung wird am morgigen Freitag im Deutschen Bundestagdebattiert. Hierzu erklären die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, und der Sprecher derArbeitsgruppe Digitale Agenda, Thomas Jarzombek:Nadine Schön: "Mehr als drei Jahre Arbeit im Ausschuss DigitaleAgenda haben gezeigt: Die Digitalisierung hat im jüngstenBundestags-Ausschuss ein würdiges parlamentarisches Forum gefunden,das die Arbeit der Bundesregierung an der Digitalen Agenda 2014 -2017 erfolgreich begleitet hat. Digitale Verwaltung, Offene Daten undDigitale Bildung sind nur einige Beispiele, für die sich das Gremiumin dieser Zeit zu einem Kompetenzzentrum entwickelt hat. DieKompetenz der Digitalpolitiker ist ebenso bei den anderenFachausschüsse gefragt. Auch Gesetzesvorhaben wie beispielsweiseeHealth oder autonomes Fahren erfordern digitalpolitischenSachverstand. Wichtig ist es, die Digitalisierung als einendynamischen und entwicklungsoffenen Prozess zu begreifen, bei demalle mitgenommen werden müssen. Nur eine Gesellschaft, die bereitist, diese Veränderungen aktiv zu gestalten, wird sie auch bewältigenund wettbewerbsfähig bleiben können. Dabei müssen wir die Risiken imBlick haben, aber vor allem die Chancen wahrnehmen. Digitalisierungist ein Querschnittsthema, welches immer mitgedacht werden muss, aberauch nach eigenen Ansätzen und Lösungen verlangt."Thomas Jarzombek: "Die Digitalisierung ist Treiber von Innovationweltweit: Sie verändert Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft. Mit derDigitalen Agenda hat die Bundesregierung in 2014 die erste umfassendenationale Digitalisierungsstrategie vorgelegt und damit die Grundlagedafür geschaffen, dass sich alle Ressorts der Bundesregierung diesesZukunftsthemas annehmen. Seitdem haben wir viel erreicht,beispielsweise über vier Milliarden Euro an Investitionen in denBreitbandausbau, die Verbesserung der IT-Sicherheit oder dieFörderung von Startups und jungen innovativen Unternehmen investiert.Hier haben wir die Rahmen- und Finanzierungsbedingungen fürGründerinnen und Gründer deutlich verbessert. Deutschland hat zu denweltweiten Innovationszentren ein großes Stück aufgeschlossen. DieseEntwicklung müssen wir weiter unterstützen.Daneben hat sich der Ausschuss Digitale Agenda bereits alszentrale Größe der deutschen Digitalpolitik etabliert. Er spiegeltdie gesellschaftliche Diskussion über die digitale ZukunftDeutschlands ins Parlament. Die Arbeit des Ausschusses zeigt, wiesehr die Bedeutung der Digitalisierung auch für das Parlamentzugenommen hat. Die digitale Zukunft unseres Landes muss auchzukünftig im Parlament kraftvoll mitgestaltet werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell