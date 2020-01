Berlin (ots) - Bessere Prävention - auch gegen sexuelle peer2peer-GewaltAm heutigen Dienstag hat der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellenKindesmissbrauchs (UBSKM) einen Pakt gegen sexuellen Missbrauch gefordert. Dazuerklärt die Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion NadineSchön:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt die Forderung des UBSKM nach einem'Pakt gegen sexuellen Missbrauch'. Es ist ein unhaltbarer Zustand, dasssexueller Missbrauch zum Grundrisiko einer Kindheit in Deutschland gehört. Dasmüssen wir ändern und das tun wir. Daher haben wir in unserer Fraktion vor einemJahr ein Positionspapier zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs beschlossen,das drei Elemente enthält: Bessere Hilfe für Betroffene, bessere Präventionsowie konsequente und härtere Strafverfolgung.Von unseren Forderungen wurden bereits zahlreiche umgesetzt, bzw. auf den Weggebracht. So zum Beispiel die Fortführung des Fonds sexuellen Missbrauchs, derBeginn der flächendeckenden Etablierung von Trauma-Ambulanzen, die Erprobung desInternet-Crawlers Arachnid, die Einführung der Versuchsstrafbarkeit desCybergroomings sowie die Einführung einer Meldepflicht für Internet-Provider beiVerdacht auf Kinderpornographie.Aber es gibt noch viel zu tun: So müssen wir auf Gefahren, die für Kinder imInternet lauern, schneller reagieren und das 18 Jahre alteJugendmedienschutzgesetz dringend reformieren. Wir brauchen bessere Prävention -auch gegen sexuelle peer2peer-Gewalt. Die CDU/CSU-Fraktion hat dafür Mittel imBundeshaushalt eingestellt. Und wir brauchen nicht zuletzt mehr Information undUnterstützung im Ehrenamt. Die neue deutsche Stiftung für Engagement undEhrenamt, deren Errichtungsgesetz wir in dieser Woche im Bundestagverabschieden, muss Beratung, Schulung und Information ermöglichen.Packen wir es an."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4504851OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell